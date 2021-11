Le Nice Volley remporte le derby de la peur face à l'AS Cannes

Dos au mur au classement, le Nice Volley et l'AS Cannes s'affrontaient ce vendredi soir dans un derby de la peur en Ligue A masculine de volley. Devant une salle Palmeira presque pleine et particulièrement bruyante, ce sont les Niçois qui s'imposent trois sets à un et se donnent un peu d'air.

Des masques sur les visages. En tribunes et au filet. Devant des spectateurs priés de respecter les mesures sanitaires, Niçois et Cannois faisaient la grimace avant de s'affronter ce vendredi à la salle Palmeira. Respectivement 10e et avant-dernier au classement avec seulement deux victoires au compteur de part et d'autre, les deux clubs azuréens espéraient se refaire avec ce derby de la peur. Champion de France en titre, l'AS Cannes manque de repère et de confiance en ce début de saison, après le départ de son entraîneur historique l'été dernier. De son côté, le Nice volley, après une saison pénible l'an dernier, s'est renforcé et manque surtout de réussite. Ce derby va confirmer la supériorité des Niçois, qui s'imposent 3 sets à 1 et recollent au classement.

L'AS Cannes démarre mieux

Le premier set est accroché entre les deux équipes, qui se rendent coup pour coup. Auteur d'un bloc solide le fidèle central Rodney Ah-Kong remet le Nice Volley à hauteur des Cannois (16-16). Précieux au service, le pointu brésilien Bruno Lima (9 points dans ce premier acte) permet ensuite aux locaux de prendre l'avantage (19-18). Mais les Cannois résistent et s'échappent au score (20-23) avant que Nice ne recolle à nouveau (23-23). Un service manqué de Giraudo offre une balle de set à l'AS Cannes, sauvée par un smash autoritaire de Lima (24-24). Un service mal négocié offre finalement la première manche aux Cannois (24-26 - 0-1).

Deux blocs monstrueux de Giraudo lancent les Niçois dans la 2e manche (4-1). Mais l'impressionnant pointu cannois Jeffrey Menzel remet les deux équipes à égalité sur un smash de costaud (9-9). Imprécis au service, les visiteurs rendent des points faciles et remettent les Niçois dans le bon sens (13-11). Solides jusqu'au bout de ce deuxième set, les locaux font gonfler le score jusqu'à égaliser à une manche partout grâce à un point subtil du Canadien Steven Marshall (25-19 - 1-1).

Le Nice Volley prend l'ascendant

Sur sa lancée, le Nice volley prend vite le large dans le 3e set (5-1). Marshall solide conforte cette avance (8-3) et Giraudo, grâce à un ace, prolonge le plaisir (11-5). Encouragés pas une vingtaine de supporters déterminés à marquer leur territoire dans cette salle Palmeira, les Cannois recollent (14-10), restent à distance (20-15) mais ne parviennent jamais à refaire leur retard et lâchent la 3e manche aux joueurs de Rafael Redwitz (25-17 - 2-1).

Le central niçois Cuk (2m09) envoie un smash pour mettre rapidement les Cannois à distance au score dans le 4e set (8-4) mais les hommes de Horacio Dileo profitent de maladresses niçoises pour recoller et même prendre la l'avantage pour la première fois dans cette 4e manche (12-13). Le moment pour Bruno Lima de prendre les choses en main et d'enchaîner les points (quatre d'affilée !!!) pour remettre les Niçois devant (20-18). Les Niçois finissent le boulot sur un ultime bloc (25-21).

Bruno Lima énormissime

Troisième succès de la saison pour les Niçois, qui espèrent enfin décoller au classement. Avec un Bruno Lima aussi inspiré, un Giraudo solide à la passe et un capitaine Marshall à la hauteur de son statut, les hommes de Redwitz ont des raisons d'y croire. Pour l'AS Cannes, la digestion du titre de champion n'est pas encore terminée et la saison risque d'être longue. Avec seulement 5 points en 10 journées, il y a de quoi être inquiet.