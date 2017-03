Volley : Pas de miracle pour le GFCA éliminé en ¼ de finale de la coupe d’Europe

Pas de miracle sur le parquet du Palatinu. Le GFCA s’est incliné 3 sets à 1 contre les turcs de Fenerbahce, en ¼ de finale retour de la Confédération Européenne de Volley (CEV).

L'exploit tant attendu n'a pas eu lieu dans un Palatinu copieusement garni à l'occasion du 1/4 de finale retour de la Coupe d'Europe de Volley. Battus à l'aller 3-0, les Ajacciens devaient battre les turcs de Fenerbahçe 3-0 ou 3-1 pour espérer disputer le set en or. Il n’en a rien été. Au contraire, ils se sont inclinés en moins de deux heures sur le score de 3 sets à 1 face à une équipe notamment supérieure dans l'impact physique.

Pourtant tout avait très bien commencé pour des "rouge et bleu" auréolés de leur deuxième titre consécutif en coupe de France. Sous l'impulsion d'un Jovica Simovski étincelant à la finition, ils sont parvenus à remporter le premier set d'une courte tête (25-23) au terme d'un beau « mano à mano ». Le GFCA a enchainé sur le même rythme avant de mal négocier la suite et de plier face à des turcs qui ont remporté le combat physique, et avec, la deuxième manche (22-25). Touchés au moral, les hommes de Fréderic Ferrandez, n'ont guère été en mesure de redresser la barre s'inclinant de nouveau (16-25) dans la troisième manche. Au cours d'un dernier set sans enjeu, les deux équipes ont fait tourner leurs effectifs. Mais mieux armé, Fenerbahce s'est imposé logiquement 22-25.

« Ce n’était pas mission impossible, mais la fatigue nous a fait perdre notre qualité de jeu après le premier set » admettait Jovica Simovski. « Il nous reste maintenant à vivre une belle fin de championnat avec les play-offs. Et je crois aux chances de cette équipe qui a fait de très belles choses jusqu’ici » précisait encore après la rencontre le capitaine ajaccien.

Jovika Simosvki, le capitaine du GFCA Volley

Pour l'entraîneur ajaccien, Fred Ferrandez, l'entame de deuxième set mal négociée par ses joueurs s'est avérée déterminante pour la suite de la rencontre. « On a lâché mentalement, on n’y a pas cru jusqu’au bout. On aurait voulu gagner ce match, même 3 à 2 ».

Le GFCA, toujours en course pour les play-offs, va poursuivre son rythme effréné de trois matchs par semaine avec un déplacement à Cannes dès samedi.