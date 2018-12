Volley : Poitiers remporte son 8e de finale aller de la Challenge Cup face à Rovaniemi

Poitiers, France

Le Stade Poitevin Volley Beach s'est imposé (3-1) ce mardi à Saint-Eloi face à Rovaniemi, le club Finlandais. Les Poitevins ont concédé le premier set, 23 à 25, avant de durcir leur jeu et de remporter trois sets de suite. "C'était important de remporter cette rencontre en trois points, parce que l'enchaînement des matchs fatigue", explique Brice Donat, l'entraîneur poitevin.

Brice Donat a d'ailleurs choisi de donner plus de temps de jeu à certains joueurs. "Pendant le premier set, on s'est un peu cherché, souligne-t-il. Un manque de rythme, manque de repères dans la salle et pas mal de fautes au service".

On ne connait pas encore la date du match retour en Finlande, dans la ville officielle du père Noël. "Mais d'ici là on a d'autres rencontres a gagné", sourit Frédéric Barais, le libéro. Samedi soir Poitiers reçoit Toulouse à la salle Lawson Body à 19h30 pour la 12e journée de Ligue A. "Et puis il y aura la pause bien nécessaire des fêtes", ajoute Brice Donat.