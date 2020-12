Volley - Sans public, la ligue des champions s'annonce compliquée pour Tours à domicile

C'est une première à Tours pour les volleyeurs du Tours Volley Ball. La première phase de la ligue des champions de volley ball se dispute à partir de ce mardi soir à la salle Grenon, mais sans public dans les gradins. En raison de la crise sanitaire, les matchs de poule se disputent dans un même et unique lieu. La poule B de la compétition a donc lieu à Tours avec un match tous les soirs jusqu'au jeudi 10 décembre.

Des règles sanitaires strictes

Le TVB jouera de son côté ce mercredi 9 décembre et le jeudi 10 décembre, face aux ogres Italiens que sont Civitanova et Pérouse qui se rencontrent ce mardi soir à 20h30. Pour cette ligue des champions, rien n'est laissé au hasard sur le plan sanitaire : tests PCR et antigéniques pour les joueurs et les staffs.... Le Tours Volley Ball a dû tout préparer en amont de la compétition. "Les équipes ne doivent pas se croiser. Le matériel est systématiquement désinfecté" explique Pascal Foussard le manager général du club. "Le protocole est assez lourd. On a du tester tous nos bénévoles. Poutant, les italiens sont venus avec le même avion" (rires). Nous, on nous demande de les emmener à l'hôtel avec des bus séparés. Mais bon, on a respecté les consignes".

Ce sera dur de rivaliser avec les meilleures équipes mondiales, sans le soutien du public - Pascal Foussard

La compétition aurait pu être exaltante pour le public tourangeau mais sans ses supporters, sans ambiance à Grenon, la tâche s'annonce compliquée pour les tourangeaux face à des équipes de la trempe de Civitanova et Pérouse. "On a déjà bousculé de grandes équipes mondiales, mais avec l'apport du public", rajoute Pascal Foussard. "Là, sans public, la marche est haute. C'est quasiment impossible".