Volley : sous une chaleur écrasante, mais en petit comité, les filles du TFOC ont repris l'entraînement

Une reprise caniculaire en petit comité pour le TFOC. Depuis vendredi dernier, les volleyeuses de Terville Florange ont repris le chemin de l'entraînement. Mais seulement six joueuses, dont quatre recrues, sont actuellement présentes. Les quatre autres sont retenues par leurs sélections respectives pour des compétitions internationales ou poursuivent leur convalescence dans leurs pays respectifs.

Le premier match amical du TFOC est prévu le weekend du 9 et du 10 septembre contre les Belges de Tchalou. Et le coup d'envoi du championnat, la Ligue A féminine, est programmé le weekend du 7 et 8 octobre.

Une chance européenne

Petit nouveauté de l'intersaison : le TFOC est qualifié pour la " WEVZA Cup ". C'est un tournoi européen avec trois autres clubs (Novara, Genève et Duisbourg) et dont le vainqueur participera à la " Challenge Cup ". C'est une compétition qui arrive, hélas un peu trop tôt pour le club de volley mosellan, estime le président du TFOC, Daniel Mroczkowski : " deux de nos titulaires ne seront pas prêts pour ce rendez-vous et Novara dispose d'une grosse équipe. On ira en challenger "

L'âge mûr du TFOC

Cinquième du dernier championnat, le TFOC va entamer sa sixième saison d'affilée dans l'élite du volley féminin français. Pour son président, Mroczkowski le club mosellan est devenu plus mature et plus stable, loin de cette image de spécialiste de l'ascenseur qui lui collait à la peau, il y a encore quelques saisons.

Qui sont les recrues du TFOC ?

Durant l'intersaison, le TFOC a perdu 8 huit joueuses et le club mosellan en a recruté autant . On compte parmi les nouvelles venues, deux Portoricaines (Santana et Perez), une Belge (Van Sas), deux Finlandaises (Kosonen et Lindgren), une Russe (Kulikova), une Canadienne (Baker), une Espagnole (Sanchez).

Seules Mariam Sidibé et Aminata Dia sont restées fidèles aux couleurs du club mosellan et à son entraîneur Romain Pitou.