Volley : Tours perd la coupe de France sur tapis vert et est sanctionné d'une amende de 7.500 euros

La Fédération française de volley a finalement décidé d'attribuer la Coupe de France au Stade Poitevin. La décision a été prise ce mardi, quelques jours après le choix fracassant du Tours Volley Ball de quitter la compétition, estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies pour la tenue d'une finale. Ce feuilleton a quasiment tourné au bras de fer ce week-end entre le président du Tours Volley, Yves Bouget et Eric Tanguy, le président de la Fédération Française de Volley Ball.

Le TVB engagé dans un bras de fer avec la Fédération Française de Volley

Jeudi en effet, les Spacer's Toulouse Volley dont 6 joueurs sont testés positifs à la Covid-19, avec 10 cas contacts, annoncent qu'ils ne participeront pas aux demi-finales du Final Four de la Coupe de France. Paris Volley touché aussi par le virus prend la même décision. Seuls le Tours Volley et le Stade Poitevin restent en lice. Yves Bouget, le président du TVB, demande alors au président de la FFVB de lui envoyer des documents de l'ARS, agence régionale de santé, et de la préfecture de Haute Garonne qui garantissent que la finale puisse être jouée ou pas en toute sécurité sanitaire. Le président du TVB annonce finalement que Tours n'ira pas à Toulouse parce qu'il ne veut pas exposer ses joueurs à un cluster et qu'il n'a pas obtenu les garanties sanitaires nécessaires. Le Final Four du week-end dernier avait alors été annulé.

Une décision susceptible d'appel de la part du TVB

Par ailleurs, Tours devra payer 7.500 euros d'amende. Le club a 7 jours pour faire appel. Le président du TVB joint ce mardi soir n'exclut d'ailleurs pas de faire un recours.