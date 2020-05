Volley : Valeria Vaki, joueuse emblématique de Sens, prend sa retraite

La joueuse tahitienne Valeria Vaki a annoncé prendre sa retraite après huit ans passé au club de volley de Sens. La réceptionneuse-attaquante, internationale française de 34 ans, a marqué l'histoire du club depuis son arrivée lors de la saison 2012-2013. La joueuse a permis au club de progresser et d'atteindre les play-off la saison dernière, son "meilleure souvenir".

Un goût d'inachevé

Cette décision est mûrement réfléchie selon Valeria Vaki, qui avait anticipé cette retraite dès le début de la saison "Je savais que ça serait ma dernière saison. J'en ai parlé à ma famille, au club, à mon entraîneur. C'est juste un peu dommage de s'arrêter comme ça sur _une moitié de saison_, de ne pas avoir eu l'occasion de jouer jusqu'au bout. Mais j'ai passé des années incroyables ici, je ne remercierai jamais assez le club pour l'accueil. Tout le monde m'a bien accueilli ma famille et moi. J'ai vraiment passé de très belles années mais il est temps de faire autre chose et de penser à ma reconversion."

A 34 ans, la joueuse veut également passer plus de temps en famille et pouvoir suivre de plus près les progrès de sa fille. Vaitéani Vaki, 15 ans, joue depuis cette saison dans l'équipe Elite de Sens : "je vais avoir plus de temps pour la conseiller et l'aider à progresser", explique Valeria Vaki, très fière de voir sa fille prendre le même chemin.

Un véritable leader dans les moments importants - l'entraîneur du SOC

Valeria est une joueuse qui a énormément apporté au club de Sens. "Le SOC lui doit beaucoup. De part son expérience et son professionnalisme, elle était internationale, a joué à Istres en Ligue A. Elle a aidé le club à passer un cap", se souvient Johann Guille, l'entraîneur du SOC.