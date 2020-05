Williams Narace est la première recrue du MSB pour la saison prochaine

L'ailier fort camerounais de 23 ans arrive de Nancy (pro B), où il a passé six saisons. Le MSB compte faire de ce joueur prometteur l'une des composantes majeures de son prochain effectif, qui compte d'ores et déjà ses six joueurs professionnels français ou assimilés.

Le MSB tient sa première recrue pour la prochaine saison. A 23 ans, l'ailier fort d'origine camerounaise Williams Narace (2,01 m) s'est engagé avec le club manceau pour trois ans. Il arrive de Nancy, où il a passé six saisons (trois en espoirs et trois en pro B). Champion de France espoirs en 2017 à l’issue d’une campagne à sens unique (33 victoires -1 défaite), il s'est véritablement imposé dans l'effectif professionnel au cours de l'exercice écoulé (10 points / 7 rebonds de moyenne en 25 minites). Et ce malgré une fracture d'un métatarse du pied droit à l’entraînement fin septembre qui a tronqué sa saison (seulement 14 matchs joués).

Six joueurs "français" sous contra

Après plusieurs réussites par le passé (recrutement de Lahaou Konaté à 24 ans en 2015 ou encore de Terry Tarpey à 23 ans en 2017), le MSB mise de nouveau sur un joueur à potentiel venu de Pro B pour compléter la partie française de son effectif. Lequel se compose désormais de six joueurs avec Jacques Alingué, Valentin Bigote, Antoine Eïto, Matthieu Gauzin et Terry Tarpey (passeport français). Kenny Baptiste (de retour de prêt à Quimper) et Jacques Eyoum, tous deux stagiaires nés en 2000 et internationaux U18 et U19, seront également intégrés au groupe dirigé par Elric Delord.

Alors que le calendrier et les modalités de la prochaine saison restent suspendus aux décisions que prendra l'assemblée générale de la LNB (Ligue Nationale de Basket) d'ici fin mai, le MSB prépare donc tranquillement l'avenir. Pour compléter son effectif, le club devrait encore recruter trois étrangers : un poste 3-4, un pivot et un meneur. Sur ce dernier poste, le jeune et talentueux Brandon Taylor aperçu l'an dernier ferait bien entendu le bonheur du club. Pas sûr pour autant que le MSB dispose des moyens financiers pour le retenir une saison de plus.