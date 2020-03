Coronavirus - Emmanuel Brochot : "L'idéal serait une saison blanche en Jeep Élite"

Plus de deux semaines que ses joueurs n'ont joué en match officiel. Le président de la Chorale de Roanne prend désormais clairement position. Si la Ligue Nationale de Basket espère toujours terminer ses championnats (Jeep Élite, Pro B), Emmanuel Brochot a une autre idée.

Revenu aux affaires pendant la trêve de Noël avec Jean-Denys Choulet comme coach pour une mission commando qui vise à maintenir l'équipe en première division, le président roannais plaide pour une "saison blanche" alors que son club, fraîchement remonté, est 16e et relégable.

La Chorale serait donc maintenue

"Je trouve que c'est la meilleure solution en terme d'équité économique et sportive. On arrête le championnat et on repart la saison prochaine en se basant sur le classement de la saison précédente. Les deux clubs de Pro B montent, et on fait une saison à vingt clubs."

Ce qui signifierait donc que la Chorale de Roanne, comme Gravelines et Le Portel qui sont les trois équipes relégables à l'heure actuelle me maintiendraient en Jeep Élite.

"Faisons en sorte qu'il n'y ait pas de laissé pour compte pour repartir du bon pied. Il n'existe aucun texte de loi pour cette situation. Demain si tous les clubs sont en procès, ce sera encore plus catastrophique. Mais si tout le monde est gagnant, il n'y aura pas de raison d'aller en justice."

Entre 150 et 600.000 euros de perdu

Cependant, une telle décision occasionnera forcément un manque à gagner. Avec des pertes plus ou moins lourdes pour la Chorale suivant le scénario, explique Emmanuel Brochot.

"Si on arrête le championnat maintenant, c'est difficile à calculer mais, soit les recettes partenaires et billetterie sont maintenues et on perd 150 à 200.000 euros, soit on rembourse au prorata nos partenaires et nos abonnés, et là, la perte sera supérieure à 600.000 euros."

Comme l'a dit le président de Strasbourg, il faudra quatre à cinq ans pour financer cette situation particulière.

"Après on est tous logés à la même enseigne. Les comptes de la Chorale sont sains, les fonds propres positifs. Ce sera dur mais la solution est d'étaler la dette dans le temps. Comme l'a dit le président de Strasbourg, il faudra quatre à cinq ans pour financer cette situation particulière."

Un nouveau modèle à construire

A l'instar d'autres disciplines, le basket va devoir se réinventir, estime le président roannais.

"Jusqu'à présent, on voulait des ligues plus raccourcies, plus professionnelles. Mais on ne peut plus raisonner comme ça. Il y aura un avant et un après cette crise. On doit reconstruire avec des forces vives en élargissant la première division pour construire le sport de haut niveau de demain."

La Ligue National de Basket devrait décider cette semaine de la reprise ou non du championnat de Jeep Élite. Pareil pour la Pro B. En attendant, les basketteurs choraliens sont confinés chez eux depuis le 16 mars. Les basketteurs couramiauds également.