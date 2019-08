Basket - La Chorale de Roanne (Jeep Elite) et le club de Feurs (N1) se rapprochent

Le directeur sportif roannais Raphaël Gaume annonce un rapprochement entre son club qui s'apprête à retrouver l'élite et Feurs en Nationale Une.

Roanne, France

En marge du premier match de préparation de la Chorale (vendredi 20h30) qui s'apprête à retrouver l'élite du basket français le mois prochain, le directeur sportif roannais Raphaël Gaume annonce sur France Bleu un rapprochement entre son club et Feurs en Nationale Une.

Raphaël Gaume, directeur sportif de la Chorale : "L'objectif est que les jeunes jouent à un meilleur niveau"

L'objectif est que les joueurs du centre de formation de la Chorale aient du temps de jeu en Nationale Une (3e division). C'est l'opportunité de leur offrir une opposition de bon niveau pour s'aguerrir, "d'un meilleur niveau que le championnat espoir", explique Raphaël Gaume.

"On profite des doubles licences mises en place par les instances du basket français," précise le directeur sportif. Pour le club de Feurs, qui n'est qu'à quarante kilomètres, l'intérêt est de pouvoir renforcer son équipe à moindre coup avec des espoirs du centre de formation de Roanne.

Un premier transfert qui en appelle d'autres

Un jeune Roannais a déjà signé à Feurs cette saison. "D'autres vont suivre", assure Raphaël Gaume. Et vendredi soir, en levé de rideau du match amical entre les pros de la Chorale et ceux de Bourg-en-Bresse, est programmé un match entre les Espoirs choraliens et Feurs.