Daniel Perez, président de la Chorale de Roanne: "Maxime Boire assurera l'intérim les trois prochains matches"

Le président Perez fait le point après le retrait de Laurent Pluvy et annonce que son assistant coach Maxime Boire passe entraîneur en chef jusqu'à la réception de Boulazac.

Roanne et son président reçoivent l'ASVEL pour LE derby dimanche à Vacheresse.

A moins de quarante-huit heures de la réception de l'ogre villeurbannais pour le retour du derby en Jeep Élite, le président de la Chorale de Roanne fait le point après le retrait de son entraîneur Laurent Pluvy en début de semaine.

Daniel Perez annonce vendredi à France Bleu Saint-Etienne Loire que l'assistant coach Maxime Boire passe entraîneur en chef pour les trois prochains matches, jusqu'à la réception de Boulazac en coupe de France le 5 novembre.

Daniel Perez, quel coach sera sur le banc dimanche?

"Ce sera Maxime Boire qui est l'assistant de Laurent Pluvy depuis trois ans et demi. Il va prendre en charge l'équipe une, et sera assisté de l’entraîneur du centre de formation Jordan Bernard. Nous avons l'accord de la Ligue."

Laurent Pluvy est donc dispensé? Ou en êtes-vous?

"Laurent Pluvy fait toujours parti des effectifs. Il est dispensé d'être présent pendant que nous lançons les procédures. Mais actuellement, il fait toujours parti de l'effectif, avant un entretien. Nous mettons en route les procédures."

Président, qu'est-ce qui est reproché à Laurent Pluvy?

"Je ne vous dirai rien de plus qui pourrait défier la procédure. Il n'y a pas encore de date d'entretien avec Laurent Pluvy. Mais cela ne devrait pas tarder. C'est prévu. Disons sous une huitaine de jours."

Il n'est donc plus question de renforcer l'équipe?

"Maxime Boire va assurer l'intérim ces trois prochains matches. On va essayer d'y voir plus clair avec lui. S'il est confirmé, il pourra y avoir des ajustements. Si ce n'est pas lui, on verra avec le nouvel entraîneur."

On parle du grand retour de Jean-Denys Choulet...

"Jean-Denys vient régulièrement voir les matches à Vacheresse. Mais il n'y a rien de fait. Les agents n'arrêtent pas de m'appeler. Je leur demande de nous laisser travailler. Je ne veux pas prendre de décision à l'arrachée."

Pour Jean-Denys Choulet, vous ne dites pas non?

"J'en sais rien. Nous n'en avons absolument pas parlé. Je n'ai parlé avec personne d'ailleurs. Il y aura une liste et c'est le comité de pilotage qui choisira. Je ne veux pas subir de pression. Choulet c'est pas d'actualité."

Une claque dimanche dans une salle comble serait terrible?

"Dès le départ, nous n'avions pas mis match gagné sur le calendrier. Il faudra avoir la tête sur les épaules face à cet ogre qu'on peut faire trébucher. Ils seront fatigués après leur déplacement en Euroligue vendredi. [...] Je serais très déçu si on prenait une grosse gifle."

Chorale / ASVEL, 19h dimanche dans une Halle Vacheresse à guichets fermés.