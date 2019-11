Jeep Élite - Duel pour le maintien entre la Chorale de Roanne et l'Élan Béarnais samedi

Roanne, France

Grace à sa victoire face au Mans et son mini-exploit mardi soir à Dijon, la Chorale de Roanne n'est actuellement plus relégable. Mais son nouvel entraîneur Maxime Boire, qui a remplacé Laurent Pluvy, ne se contente bien évidemment pas de ça, alors que les Roannais (14e) reçoivent samedi (20h) une équipe de l'Élan Béarnais mal en point (16e), avec une défaite de plus au compteur.

Maxime Boire, un mois après

"On a gagné contre une équipe du Mans diminuée et Dijon qui avait un meneur blessé qui ne pouvait pas shooter. On doit continuer sur notre lancée et capitaliser tout en sachant qu'on a une grosse marge progression."

On pourrait croire que c'est un match facile... mais non.

"On reçoit Pau. On pourrait croire que c'est un match facile puisqu'ils ont perdu leur meilleur joueur intérieur (Nicolas De Jong). Mais non. Ce match, on doit le gagner pour pouvoir se maintenir en fin de championnat."

Qu'est-ce qui a changé? Les joueurs se sont plus responsabilisés.

"Qu'est-ce qui a changé? Les joueurs se sont plus responsabilisés. Quand un coach est écarté, ils savent que les têtes qui tombent après ce sont eux. Mais ça fait juste un mois. On pourra en dire plus après le match."

Prénom et Keïta se rapprochent

Côté infirmerie, le pivot Ferdinand Prénom est en phase de réathlétisation. Quand à Mathis Keïta, il reprend progressivement la course. Les deux joueurs ont loupé le début de saison, touchés au genou. On ne sait pas encore quand il pourront rejouer.

Roanne / Élan Béarnais, coup d'envoi samedi 20h à la Halle Vacheresse.