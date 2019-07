Yann Genty quittera le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball à la fin de la saison

Yann Genty, le fabuleux gardien de but du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball a signé avec le PSG. Il va jouer sa dernière saison en « jaune et noir ».

Chambéry, France

Yann Genty, 37 ans, vient d’être recruté par le PSG ! Le gardien du Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball qui a fait une saison exceptionnelle, arrive en fin de contrat en 2020. Il va donc jouer une dernière saison en « jaune et noir », avant de s’engager avec le poids lourd du championnat, le PSG.

« Nous sommes déjà tourné vers l’avenir afin de trouver le gardien qui le remplacera et ainsi continuer de bâtir une équipe à la hauteur de nos ambitions ! » précise Laurent Munier, le manager général, dans un communiqué. Et d’ajouter : « Nous étions en négociation depuis plusieurs semaines avec Yann mais malheureusement lorsqu’un mastodonte rentre dans la course, il est difficile pour nous de suivre et de nous aligner… »

Yann Genty a été le meilleur gardien de la saison 2018/19 du Championnat de France de handball avec Chambéry.

Julien Meyer prolonge

Le deuxième gardien de Chambéry, le jeune Julien Meyer (22 ans), lui, prolonge jusqu'en 2022 avec le Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball. Il était en contrat jusqu'en 2020, il signe donc d'ores et déjà pour deux ans de plus.