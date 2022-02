Yérime Sylla sera le nouvel entraîneur du Grand Nancy Métropole Handball la saison prochaine

Par la voix de son président, Hervé Alt, le Grand Nancy Métropole Handball vient d'annoncer ce vendredi la nomination de son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. il s'agit de l'ex-international sénégalais, Yerime Sylla, dont l'expérience à haut niveau n'est plus à démontrer, succèdera à Benjamin Braux, qui rejoindra de son côté, l'équipe de Saint-Raphaël.

Passé comme joueur à Dunkerque, Pontault-Combault, Livry-Gargan, Yérime Sylla a entraîné Dunkerque (adjoint-2006-2012), Cesson-Rennes (2014-2018) et la sélection belge ( 2011 et 2014, puis entre 2015 et 2018 et depuis l'automne dernier). Sa mission, continuer à faire grandir le club, quelle que soit l'issue de la saison actuelle. Il s'est engagé pour un contrat de deux saisons.