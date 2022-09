Handball : le Zibero Sport Tardets entame une saison historique en Nationale 1

Le Zibero Sport Tardets peut se targuer d'être dans les 100 meilleurs clubs de handball en France. Avec une équipe senior masculine qui s'apprête à découvrir la Nationale 1, le plus haut niveau amateur, et une équipe féminine qui a terminé 2e de sa poule l'an dernier, inédit également dans l’histoire, le club de village de 500 habitants en Soule continue de grandir, avec toujours les mêmes valeurs, le cœur, la fierté de représenter l'intérieur du Pays basque et le travail.

Et forcément, pour pouvoir mener de front avec ambition tous les championnats dans lesquelles les équipes sont engagées, l'été a été studieux du côté du ZST. Cela a commencé, après la joie de la montée, par le casse-tête administratif. "Des contraintes incontournables, détaille le co-président Francis Burguburu. Pour accéder à ce niveau-là, il faut un certain nombre de documents, de fonds propres, de contrats, de diplôme. Une multitude de choses qui nous ont pris un bon mois et demi à régler, c'est-à-dire le mois de juin, avec pas mal de sueurs froides."

"Plus grand, plus rapide, plus technique"

Parmi les objectifs : arriver à faire augmenter le budget. De 180.000 euros, il est passé à 240.000 pour la prochaine saison. Le Zibero a dû recruter un joueur sous contrat à 100% (arrivé de Billère), et pour cause : le règlement du championnat l'exige, ainsi qu'un médecin pour les jours de matches. L'autre ligne qui va peser dans le budget est celle destinée aux déplacements. Car le club a été reversé dans la poule du Sud-Est. "C'est Ajaccio, Chambéry, Lyon, Montpellier, Nîmes, Bourgoin-Jallieu, Antibes, Draguignan, etc. Des déplacements à prévoir en avion ou en bus, avec des hôtels, parce que tant qu'à y aller la veille ou rentrer le lendemain", raconte l'entraineur Baptiste Etchandy.

On n'a ni l'envie, et encore moins les moyens de fonctionner différemment.

─ Francis Burguburu, co-président

Et il sait à quoi s'attendre contre les autres écuries, dans un milieu semi-professionnel. "Ce sera certainement plus grand, plus rapide, plus technique à l'étage supérieur. Mais c'est une belle récompense que de pouvoir jouer à ce niveau. Les joueurs, le club est allé se chercher le droit d'évoluer en Nationale 1. Nous allons, avec les joueurs, tenter de repousser nos limites, comme on a toujours fait, et j'espère qu'on prendra du plaisir et qu'on arrivera à en procurer aux supporters qui viendront nous voir." Le message est clair : "On a ni l'envie, et de toute façon pas les moyens de faire différemment !" exprime le co-président. On fera donc avec nos joueuses, nos gars du cru et le savoir-faire de tous les passionnés de ce club."

Budget en hausse de 60.000 euros

"On restera le plus petit budget de la division. Mais on est un club sain financièrement, et cet apport ne va pas nous changer, ajoute Francis Burguburu. On compte solliciter autrement nos 220 partenaires cette année, exceptionnellement un petit coup de pouce. Quant aux joueurs, ils continueront bien entendu à être 100% amateurs avec deux ou trois entrainements en parallèle de leur semaine de boulot. De toute façon, voir un village de 500 habitants rivaliser avec de gros clubs... c'est bien la preuve que l’argent ne fait pas tout."

Mais pas question de favoriser l'équipe masculine pour autant, dans un club où 60% des 300 licenciés sont des femmes. D'ailleurs, toutes les catégories féminines y sont doublées. "Il y a un nouvel effectif, un nouvel entraîneur, elles vont faire leur bout de chemin et travailler sérieusement, je n'en doute pas. Et puis, en N2F, on a une poule est très régionale. On a un déplacement à Narbonne, un à Toulouse, et trois déplacements en Gironde. Le reste, ça reste dans un secteur de 550 kilomètres." Le Zibero espère surtout continuer à surfer sur la vague des bons résultats pour augmenter l'engouement autour du club. À l'image de la folle ambiance et de l'affluence record qu'il y avait en mai dernier lors du dernier match à domicile.

Début du championnat de Nationale 1 masculine le samedi 3 septembre, avec la réception d'Istres à Tardets (le calendrier ICI). Pour la N2F ce sera le samedi 10 contre l'Anglet Biarritz Olympique Handball (le calendrier ICI).