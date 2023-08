Basket : sept matchs de préparation pour la Chorale de Roanne avant la reprise du championnat de Pro A

La Chorale de Roanne entame ce samedi 19 août une série de sept matchs de préparation en vue de la reprise du championnat de Pro A : l es basketteurs roannais reçoivent l'équipe de Dijon à 18h à la halle Vacheresse .

"7 matchs c'est un peu moins que d'habitude, souligne l'entraîneur Jean-Denys Choulet, mais c'est suffisant parce qu'on a renouvelé presque toute l'équipe, on a 7 nouveaux sur 10, donc il faut les intégrer et pour ça c'est mieux d'avoir du temps d'entraînement plutôt que des matchs".

Une équipe renouvelée dont Jean-Denys Choulet est très fier en ce début de saison, grâce au comportement exemplaire des joueurs : "Il est 17h et j'en ai déjà dans la salle de muscu alors que l'entraînement commence à 18h. L'an dernier ça n'arrivait jamais ça. On a vraiment des gars qui travaillent, je suis très content".

L'expérience d'Antoine Diot, en provenance de l'Asvel

Parmi les nouveaux joueurs il y a Antoine Diot, qui a signé au mois de juin un contrat de deux ans avec la Chorale de Roanne. A 34 ans, cet international français vient de passer quatre ans à l'Asvel et il est ravi de rejoindre un club qu'il connaissait déjà : "Je suis issu de Bourg-en-Bresse alors forcément la Chorale on connaît. Quand j'étais jeune on venait jouer ici et c'est un club qui était au top quand j'ai commencé, donc je sais que c'est un club qui a une histoire et on va essayer de revivre ces moments-là". Pour ça, il compte bien apporter son expérience aux Roannais.

A ce jour, la seule incertitude dans l'effectif concerne Maxime Roos, blessé l’an dernier au tendon d’Achille, qui ne devrait pas revenir avant mi-novembre.

Le coup de gueule du coach Jean-Denys Choulet

L'an dernier la Chorale avait terminé 11ème du championnat de Pro A. L'objectif du maintien est toujours essentiel pour Jean-Denys Choulet, d'autant que les règles ont changé pour cette saison 2023-2024 : trois équipes seront reléguées en Pro B et une seule montera en Pro A, la Ligue souhaitant réduire le championnat de 18 à 16 équipes.

"C'est une connerie", réagit le coach roannais. "Les clubs qui risquent de descendre sont souvent des clubs à petits budgets donc des petites villes ou moyennes or c'est dans ces endroits là qu'il y a le plus d'engouement et de public, donc ça va au détriment de tout ce que je pense être bon pour le basket".

Et c'est dans la même logique que Jean-Denys Choulet regrette aussi les changements d'horaires des matchs qui auront souvent lieu les samedi et dimanche après-midi cette saison : "Comment fidéliser les partenaires qui dans notre cas sont souvent des commerçants qui travaillent le samedi ? Comment les gens qui jouent au basket eux-mêmes pourront venir alors qu'ils jouent en même temps ? C'est évident qu'on va perdre en billetterie. On se trouve mis devant le fait accompli et on doit se débrouiller avec ça". A chaque match à domicile, la Chorale réunit en moyenne 4 800 spectateurs, elle espère que ce sera encore le cas cette année malgré tout.