C'est bientôt l'heure de la rentrée pour les filles du FC Nantes

A l'issue de la saison 2022-2023 de D2, les footballeuses ligériennes n'avaient d'autres choix que d'accepter une relégation sportive à l'échelon inférieure après un exercice chaotique. Mais, après un heureux concours de circonstances cet été, les joueuses de Nicolas Chabot goûteront bel et bien aux joies d'évoluer au sein de cette même division. Le coach des filles du FCN nous donne sa feuille de route pour ce nouveau championnat.

Dans un second temps, Mélanie Cambon, organisatrice de la course à pied éco-solidaire Run for Planet , nous parle de la toute première édition à Nantes de cet événement mis en route en 2020, qui se déroule ce dimanche 10 septembre au Parc de la Chantrerie.