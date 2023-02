Championnats de France de badminton à Cesson-Sévigné : "un sport très spectaculaire"

Le coup d'envoi des championnats de France de badminton a été donné ce jeudi à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). C'est la première fois que cette compétition se déroule dans le département qui est d'ailleurs le premier de France en nombre de licenciés. 200 joueurs et joueuses s'affrontent dans 5 catégories différentes jusqu'aux finales dimanche 6 février.

Les meilleurs français

Très populaire en Asie, le badminton voit son nombre de licenciés augmenter année après année avec 200.000 licenciés en France et 14.400 en Bretagne. Il est désormais dans le TOP 10 des sports bretons. "A Cesson-Sévigné, on a les meilleurs tricolores et en plus, on a la chance d'avoir les meilleurs joueurs mondiaux notamment avec le parrain de l'événement, Thom Gicquel et Delphine Delrue en double mixte, qui sont numéro cinq au classement mondial" explique Jean-Philippe Végée président de l'organisation "on a aussi d'autres pratiquants qui sont dans le top 50 mondial. A plus d'un an des Jeux olympiques de Paris, les athlètes veulent performer ici en Bretagne".

Aussi spectaculaire que le tennis

Le badminton est "un sport spectaculaire" assure Jean-Philippe Végée "on dit souvent que le tennis c'est le sport le plus rapide. Eh bien au badminton, le record de vitesse d'un volant, c'est plus de 450 km/heure**"**. Ce jeudi, il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup de cris de scolaires dans la Glaz Arena. Ce n'est pas surprenant car "contrairement au tennis, il y a beaucoup de bruit dans la salle. Quand vous allez dans les salles en Asie où le badminton est un sport majeur, ça crie dans tous les sens".

12.000 personnes dont 5.000 scolaires sont attendues à la Glaz Arena jusqu'à dimanche pour les finales. Il est préférable de réserver.

EN SAVOIR PLUS : le site des championnats de France de badminton