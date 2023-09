Châteauroux : le champion olympique Axel Clerget donne un cours de judo aux enfants

O soto gari ou ippon seio nage. Les enfants des clubs du judo du département ont l'habitude de les entendre mais cette fois-ci, les noms de ces techniques sortaient de la bouche d'un champion olympique. Notamment champion par équipe mixte aux jeux olympiques de Tokyo 2021, Axel Clerget a passé l'après-midi du mercredi 27 septembre au dojo du parc Hidien à Châteauroux.

Avec sa carrure imposante et sa bonne humeur, le judoka de 36 ans a enchaîné les démonstrations devant ses élèves du jour. « Il m'a appris une technique pour remettre sur le dos », confie fièrement Sani, 8 ans, venu du club de l'US Saint-Maur. Le jeune judoka a ensuite fait signé sa ceinture par Axel Clerget pendant la séance de dédicaces à la fin du cours.

« L'Indre ressemble à mon département d'origine »

Selon Axel Clerget, prouver aux enfants qu'ils peuvent aller au bout de leurs rêves, peu importe d'où ils viennent, est essentiel. « L'Indre ressemble à mon département d'origine, la Haute-Marne, on dirait qu'on est un petit peu oubliés. C'est important d'avoir des figures qui viennent ici et que les gens puissent s'en inspirer. On peut réussir de grandes choses en venant de départements comme ça », assure-t-il.

Le champion avoue être heureux « d'enfin » sentir l'effervescence monter à l'approche des jeux olympiques de Paris 2024. De son côté, Axel Clergé se sent en forme et en confiance grâce à ses dernières victoires sur le circuit international. Il lui faudra être performants lors des prochains tournois de Tokyo et Paris pour se qualifier pour les jeux de Paris dans 10 mois.