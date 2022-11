Coupe du monde : l'addiction aux paris en ligne est aussi dangereuse que l'addiction à l'alcool ou à la drogue

En cette période de Coupe du monde de foot, il est tentant de faire des paris sur les rencontres. Paris qui peuvent devenir problématiques quand ils deviennent compulsifs, et qu'ils mettent en jeu de grosses sommes d'argent. Georges Brousse, Président de l'Association Addiction France en Auvergne Rhône-Alpes, nous met en garde.

ⓘ Publicité

Les plus jeunes et les plus fragiles financièrement sont les plus vulnérables

Geroges Brousse : Les plus jeunes ce sont les moins de 25 ans et parfois moins de 18, parce qu'on voit bien que même si les paris sportifs sont sur le papier interdits aux moins de 18 ans, il y a toujours des techniques pour accéder à la possibilité de parier.

On sait que d'une façon générale, les addictions, qu'elles soient aux jeux ou autres, peuvent être d'autant plus graves ou peuvent se mettre d'autant plus en place qu'elles sont réalisées chez des personnes vulnérables et les jeunes en font partie.

Les populations précaires sont également très sensibles, puisqu'elles sont plus attirées par la possibilité d'un gain facile. En tout cas, c'est comme ça que c'est montré dans les publicités qui nous inondent sur les paris sportifs.

Pour une interdiction des publicités

Evidemment, on sait que depuis la loi Evin, on a pu réguler la consommation de tabac et d'alcool. La réduction de la publicité réduit évidemment les comportements et notamment des jeunes, mais pour les paris sportifs, on voit bien que tout un tas de professions, d'industries, lancent des publicités avec des cibles qu'il n'est pas difficile d'identifier.

L'addiction aux jeux a les mêmes effets qu'une addiction à l'alcool ou à la drogue

Les addictions, ce sont des maladies où l'individu perd son contrôle. On le comprend bien vis à vis de l'alcool, de la cocaïne, ou l'héroïne, mais c'est la même chose pour le jeu. C'est le même phénomène neurobiologique qui est à l'œuvre sur le circuit de la récompense dans le cerveau. Toutes les techniques sont faites pour que les gens puissent gagner au moins une fois et qu'ils aient envie de rejouer.

Alors évidemment, chez un jeune qui se met à parier, l'entrée dans l'addiction est plus sensible, plus on est jeune, plus on va facilement entrer dans le phénomène addictif. D'autant plus que c'est associé souvent à d'autres comportements addictifs.

Afin de combattre ces addictions, l'association Addiction France en Auvergne Rhône-Alpes a créé PAMS, un programme de prévention sur les réseaux sociaux . Le but est de sensibiliser tous les intervenants du sport, que ce soit les supporteurs, les joueurs amateurs, mais aussi les professionnels du sport, sur les excès du sport quel qu'ils soient, comme la consommation de dopants par exemple.