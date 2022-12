Coupe du monde : les Franco-Marocains du Limousin très partagés avant la demi-finale

Qui soutenir entre la France et le Maroc lors de la demi-finale de la Coupe du monde de football ce mercredi soir ? C'est la question que se posent bon nombre de binationaux en Limousin. À l'image du Limougeaud Saïd Ennjimi, le président de la Ligue de football de Novelle-Aquitaine. "J'ai à la fois du sang bleu blanc rouge dans le bras gauche et du sang vert et rouge dans le bras droit, explique le natif de Casablanca. J'espère que le meilleur va gagner, mais c'est vrai qu'on est un peu tiraillé. Ce match est extraordinaire". Il pense que la France sera championne du monde, et salue le parcours du Maroc "c'est totalement inédit et inattendu, parce que c'est la première équipe africaine à arriver en demi-finale dans une compétition qui n'était pas simple. Le Maroc n'a pas volé sa qualification".

L'ancien joueur de football Karim Aït Fana, originaire de Limoges et d'origine marocaine est aussi très partagé. "Forcément c'est compliqué, j'ai des amis en équipe de France, des amis en équipe du Maroc. Moi-même j'ai porté les couleurs de la France, et celles du Maroc, ça va être très particulier (...). C'est comme choisir entre son père et sa mère". Mais l'ancien joueur champion de France avec Montpellier espère quand même voir les Lions de l'Atlas l'emporter : "La France a gagné en 2018, j'espère qu'ils vont nous faire le cadeau de nous laisser gagner, ça serait un exploit historique".

Un match attendu dans les bars à Limoges

Les bars du centre-ville de Limoges sont prêts à accueillir les supporters de tous bords. Les maillots rouges et les bleus se mélangeront sans doute dans les établissements. Objectif : faire la fête ensemble au Sikaru Bar qui affiche déjà complet. Le restaurant Pomme Cannelle, place de la République attend aussi du monde pour dîner. Son gérant pense même à une "surprise pour les clients" en cas de victoire des Bleus.