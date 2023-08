Mondiaux de cyclisme en Ecosse : ce Catalan de 83 ans devient champion du monde du contre-la-montre

"C'est énorme !" lâche Marcel Eve en regardant sa médaille d'or posée sur la table de son salon. Au lendemain de sa victoire aux championnats du monde de cyclisme sur route en Ecosse, Marcel Eve, habitant de Canohès, 83 ans au compteur, ne réalise pas encore tout à fait. Il s'est imposé lors de l'épreuve Gran Fondo UCI dans la catégorie des 80-84 ans et a devancé le Britannique Robert McGowan et l'Autrichien Herbert Lackner. À cet âge, ils n'étaient que trois à prendre le départ de ce contre-la-montre de 22,8 km. L'octogénaire a franchi la ligne d'arrivée après 37 minutes et 37 secondes avec huit minutes d'avance sur son poursuivant.

ⓘ Publicité

Un rêve de gosse

L'émotion est encore palpable au lendemain de sa victoire. Et même si c'est déjà la troisième fois qu'il gagne le contre-la-montre de sa catégorie aux championnats du monde. En 2010 et 2015, il avait déjà passé la médaille d'or autour du cou, l'émotion et la joie sont toujours aussi fortes. Le Catalan surclasse ses adversaires depuis quelques années et pourtant il s'est mis au vélo et à la compétition sur le tard. "J'avais ça en moi, j'ai toujours rêvé de faire ça depuis tout petit, mais mes parents ne voulaient pas. Ils avaient une exploitation et je devais les aider quand j'étais jeune. Il n'était pas question que je parle de sport. J'ai été brimé en quelque sorte."

À charge de revanche, à la fin des années 80, Marcel prend sa retraite, vient s'installer avec son épouse à Canohès et se lance dans le cyclisme. "Je m'y suis mis tard. J'ai mis les bouchées doubles, mais j'y suis arrivé." Le maire de Canohès, Jean-Louis Chambon, l'accompagne souvent lors de ses sorties à vélo. Il se souvient encore de cette fois où ils sont partis s'entraîner ensemble : "On roulait depuis 20 kilomètres avec Marcel lorsqu'il m'a dit 'Jean-Louis on va accélérer un peu'. Mais moi j'étais déjà à bloc, on roulait à 38-40 km/h. Il est fort ce Marcel !"

Et pour être bon Marcel a un petit secret : "Il faut y aller par pallier et surtout être patient." Le Catalan pense déjà à la suite et envisage de participer aux championnats du monde de cyclisme dans deux ans dans la catégorie 85-90 ans.