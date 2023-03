100 jours du Tour de France : la ligne d'arrivée est tracée à Bordeaux

Comment égayer votre balade à vélo ? Pourquoi pas passer la ligne d'arrivée d'une étape du Tour de France. Depuis plusieurs jours, elle a été tracée sur le bitume du quai Louis XVIII à côté de la place des Quinconces. Le 7 juillet prochain, c'est le peloton de la Grande Boucle qui la franchira. Ce sera lors de la 7ème étape du Tour de France qui reliera Mont-de-Marsan à Bordeaux. La capitale gironde, redevient ville étape, une première depuis 2010.

Un panneau explicatif résume toutes les informations autour de cette étape. © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Certains, comme Lucas, s'amusent en tout cas : "je la passe tous les matins à trottinette et c'est vrai que c'est sympa, ça met dans l'ambiance et ça donne envie d'être en juillet". En juillet, ce vendredi 7, il sera présent "même s'il y aura du monde, mais en arrivant tôt avec des copains on pourra passer un bon moment". À vélo, à trottinette, en poussette, tout le monde peut croire un instant lever les bras à l'arrivée d'une étape du Tour de France en attendant le passage des professionnels le 7 juillet prochain.