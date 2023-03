100 jours du Tour de France : rendez vous au sommet de la Gironde !

Une fois n'est pas coutume, la Gironde accueillera au moins une étape du Tour de France. Dans 100 jours tout pile ce mercredi 29 mars, le peloton arrivera à Bordeaux après son départ de Mont-de-Marsan. Le lendemain, le 8 juillet, le départ sera donné depuis Libourne pour relier Limoges.

Mont-de-Marsan - Bordeaux , 170 kilomètres de plat, mais pas tout plat. Dans le dernier-tiers, le peloton se confrontera à la seule difficulté du jour. Une butte classée 4ème catégorie dans le classement du grimpeur (maillot blanc à pois rouge) et tout simplement le plus haut sommet du département : la côte de Béguey.

L'Alpe d'Huez girondin

Après avoir dépassé Cadillac, les coureurs arriveront sur Béguey, ils tourneront à droite et c'est parti pour un mur. 160 mètres de montée. Un vrai "casse pattes" pour Edouard Boussier. Lui vit en haut, tout en haut de notre département, l'air y est frais dans sa ferme. Edouard connaît bien le coin "je suis né ici et j'habite ici". C'est même le président de la fanfare des Cadets et Cadettes de Cadillac-Béguey.

Edouard Boussier devant son jardin © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Grand fan du Tour de France et de vélo en général le retraité l'assure, le 7 juillet "je serai dès le matin au bord de la route pour voir les cracks". Et ces cracks, les cyclistes professionnels devront donc grimper jusqu'à chez lui. "Ah ça va bagarrer là, surtout si y'a du vent de face, attention ça peut en surprendre certains". Les coureurs sont prévenus. Et pour les habitants le rendez-vous aussi est donné en haut de Béguey. La fanfare fera la fête le soir à partir de 18h30.

Langoiran à l'honneur

Et après cette côte les coureurs auront le droit à une belle descente. Il y a deux ans lors de l'étape Mourenx-Libourne, le peloton partait vers la droite et Créon, cette fois-ci, ils prendront à gauche pour aller vers Bordeaux. De nombreux villages absents en 2021 seront donc traversés comme Langoiran. Pour le plus grand plaisir de ses habitants. Eric habite au bord de la Garonne : "c'est bien, on ira le voir au bout de la rue, ça va dynamiser le village". Aurélie elle avec ses deux fils aussi est ravie : "Je suis né à Tours donc je suis souvent allée le voir le Paris-Tours, là, c'est chouette ça va être une belle fête". Ils étaient allés, en famille voir l'étape à Libourne. Les enfants avaient adoré alors cette année : "on ne leur en a pas encore parlés sinon ils ne vont pas arrêter pendant 100 jours". On garde encore un peu la surprise alors.

Le patio du bar Le Splendid © Radio France - Jean-Baptiste Pierron

Autre gagnant du passage du Tour de France : les commerçants. Pauline Garcia Sancho est la responsable du bar Le Splendid, un établissement en plein centre-ville de Langoiran. "C'est une super opportunité, le problème de Langoiran, c'est que c'est une ville de passage, là les gens vont s'arrêter donc c'est très positif". Ça lui donne même des idées pour le jour J : "pourquoi pas faire un concert, organiser un "mini-événement", servir en cycliste faut y réfléchir". Dans un fou rire elle propose l'idée à son cuisinier qui n'a pas l'air convaincu. Là aussi la fête sera belle le 7 juillet prochain.

Après Langoiran, le peloton continuera de suivre la Garonne pour une arrivée qui sera jugée au bout des quais à Bordeaux, place des Quinconces. Le lendemain, le départ sera donné à 12h45 à Libourne.