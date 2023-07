10e du Tour de France, l'Ornais Guillaume Martin dresse le bilan de son édition 2023

L'édition 2023 du Tour de France a rendu son verdict pour les différents classements. Au général, le Danois Jonas Vingegaard remporte pour la deuxième fois consécutive la Grande Boucle. Du côté des Français, une victoire d'étape à se mettre sous la dent, celle du coureur de l'équipe Cofidis Victor Lafay, lors de la deuxième étape de cette Grande Boucle et deux coureurs français dans le Top 10 !

David Gaudu, de la Groupama-FDJ, est 9e, le cycliste Ornais Guillaume Martin termine lui à la 10e place du classement général. Guillaume Martin, que l'on a souvent vu dans les échappées, fait le bilan de son Tour de France 2023.

"Je voulais faire top 10"

Guillaume Martin : "C'est la satisfaction du devoir accompli puisque l'objectif, c'était le top 10 donc je suis content de moi. J'aurais aimé me situer un peu plus haut ou avoir des jambes un peu meilleures parce que j'étais souvent le moins bon des meilleurs, ce qui n'est pas toujours très agréable à vivre dans les cols parce qu'il faut s'accrocher. Je suis assez heureux d'avoir été fidèle à mon état d'esprit, c'est-à-dire combatif et offensif. J'ai réussi à me hisser dans 4 échappées, il ne m'a pas manqué grand-chose pour remporter une étape. C'est quand même plus agréable d'être acteur de la course, d'être à l'avant"

Deux victoires pour son équipe

Guillaume Martin, satisfait de son Tour de France, également très heureux du bilan de Cofidis : "Le bilan de l'équipe est évidemment super bon avec deux victoires d'étape, celle de Victor Lafay et Ion Izagirre" conclut l'Ornais. 10e, ce n'est pas le meilleur classement de Guillaume Martin sur un Tour de France, puisqu'il avait terminé à la 8e place en 2021.