13e édition des 24 heures du Mans vélo : complet en une heure !

Les cyclistes étaient au rendez-vous : en à peine plus d'une heure, toutes les places sont parties sur le site des 24 heures vélo. 587 équipes seront donc attendues au départ, sur le circuit Bugatti au Mans les 27 et 28 août 2022. Un engouement encore plus fort que les éditions précédentes : en 2019 par exemple, les places étaient déjà parties en 48 heures. Le faux départ n'aura pas découragé les équipes. Le début des inscriptions était prévu mardi 11 janvier, mais un problème informatique a contraint le prestataire de fermer très rapidement l'accès à la billetterie et de la reporter au lendemain. Les passionnés ont donc été au rendez-vous ce mercredi à 11 heures. Cette fois, le site a tenu.

Les équipes engagées ont maintenant jusqu'au 19 juillet pour compléter leur inscription. Quant aux autres, ne désespérez pas : les organisateurs de la course indiquent qu'il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente. En 2021, 2.500 personnes ont participé, réparties en 560 équipes.