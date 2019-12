Michel Lechaigne, président du comité vélo dans la Loire : "Je rêve d'un événement multi-disciplinaire"

Invité de France Bleu mercredi matin, le président du comité vélo dans la Loire commente le bon bilan 2019 et annonce des nouveautés.

Saint-Étienne, France

"Ce sera compliqué de faire aussi bien en 2020." Michel Lechaigne préfère prévenir. Le monsieur vélo dans la Loire a raison. Cette année, le département a réussi à accueilli les trois grands rendez-vous de la saison, le Paris-Nice à Pélussin, le Critérium à Roanne et le Tour de France à Saint-Etienne.

"Sans oublier une manche de coupe de France de _cyclo-cross_, une première." Et ce n'est pas fini. Autre première cette année, l'organisation des 24 heures du VTT. Ils ont eu lieu sur les bords de la Loire à Andrézieux-Bouthéon. "Un succès", selon Michel Lechaigne. Ils seront renouvelés en 2020.

Plus de licenciés dans la Loire, et plus jeunes

Autre bonne nouvelle, "le nombre de licenciés (environ 2.100 dans le département) progresse d'année en année. Et nous avons de plus en plus de jeunes," se réjouit Michel Lechaigne qui participe depuis une trentaine d'année maintenant à l'organisation du Tour Loire Pilat Forez.

"Ce serait une première, et ce serait dans la Loire."

Mais le président du comité vélo dans la Loire ne manque pas d'idées. "Je rêve d'organiser un événement multi-disciplinaire, avec du BMX, du VTT, du vélo de route. Ce serait une vraie première, dans la Loire. Les élections approchent. Donc pour le moment, ça reste dans les tiroirs. Mais j'ai bon espoir à horizon 2022, 2023."

Une arrivée d'étape de Paris-Nice à Andrézieux..

Quid de 2020? La Loire n'a pas été oubliée. On a parlé du VTT, du Tour Loire Pilat Forez, les têtes de gondole seront encore là aussi. "On aura au moins deux grandes épreuves sur les trois." Andrézieux devrait accueillir l'arrivée d'une étape du Paris-Nice, sans oublier le Critérium du Dauphiné.

... Avant un grand départ du Tour à Saint-Etienne?

Quant au Tour de France, ce ne sera pour 2020. On connaît déjà le tracé. Mais France Bleu vous l'a révélé, le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau a obtenu des garanties pour l'organisation d'un Grand Départ. Peut-être pas dès 2022, la prochaine disponibilité, mais c'est en bonne voie.

"On ne pouvait pas rêver mieux qu'un Grand Départ, confirme Michel Lechaigne. Ce sera la fête du vélo. On va mutualiser nos forces au comité pour en faire l'explosion du cyclisme dans la Loire. Quand? Patience. Je pense que dans quelques mois peut-être on connaitra la date."