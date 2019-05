17 équipes dont AG2R-La Mondiale et Groupama-FDJ au départ du 52e Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine

La 52e édition du Tour du Limousin-Nouvelle Aquitaine (21 au 24 août) a été présentée ce jeudi à Limoges. Les organisateurs ont dévoilé les détails du parcours (cf vidéo ci-dessous). Avec une 1ère étape entre Condat-sur-Vienne en Haute-Vienne et le centre ville de Guéret en Creuse. 172 km en passant notamment par les Monts d'Ambazac et le Maupuy. Cette 1ère journée va déjà faire mal aux jambes. Le lendemain, étape 100% périgourdine entre la base de loisirs de Rouffac et Trélissac. Avec près de 183 km, ce sera l'étape la plus longue cette année, en empruntant les gorges du Haut-Vézère et la côte du Pervendoux, bien connue des amateurs de vélo en Dordogne.

17 équipes dont 2 UCI World Team

La 3e journée sera Corrézienne et a priori la plus difficile entre Chamboulive et Beynat, avec plus d'une 20e de côtes non répertoriées en plus des 4 difficultés du jour comptant pour le classement des grimpeurs. Pour le dernier jour, le peloton s'élancera de Confolens en Charente direction le circuit de Beaublanc à Limoges, en passant notamment par les Monts de Blond et le lac de Saint Pardoux.

Dix sept équipes seront au départ dont deux de l'élite : AG2R la Mondiale et Groupama-FDJ. Il y aura aussi treize équipes de 2e division. Androni, Bardiani, Caja Rujal, Cofidis, Delko Marseille, Total Direct Energie, Euskadi, Nippo, Team Arkéa, Vital Concept, Wanty-Groupe Gobert mais aussi deux nouvelles venues. Israël Cycling Academy et W52-FC Porto, rattachée au célèbre club de football et qui porte d'ailleurs les mêmes couleurs. Deux équipes de 3e division complètent le plateau : Natura4Ever-Roubaix Lille Métropole et Saint Michel Aubert 93.

250 mille euros pour passer à la télé

Une épreuve qui comme l'année dernière aura les honneurs de la télévision. La chaîne l'Equipe retransmettra 2 heures par jour. Mais ce n'est pas gratuit. Cela va coûter 250 mille euros aux organisateurs qui cherchent encore 80 mille euros pour ne pas avoir besoin de piocher dans leur réserve. Une épreuve également à suivre sur francebleu.fr et France Bleu Limousin et France Bleu Creuse avec comme chaque année, des directs de la course et des émissions spéciales depuis le village départ le matin et sur la ligne d'arrivée en fin de journée.