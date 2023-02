1ère victoire chez les pros pour le coureur poitevin Thomas Bonnet

Au massage quelques heures après son arrivée victorieuse sur la 4ème étape du Tour du Rwanda, Thomas Bonnet savoure ce qui lui arrive :"C'est beaucoup d'émotion, car c'est tout le travail en amont, des grosses séances d'entrainement qui finissent par payer et puis une première victoire chez les pros ça fait quelque chose." Dès la veille, lors du briefing avec son équipe, le coureur de l'équipe Total Energie avait évoqué l'envie de faire un bon coup :"mon ambition était de remporter une étape là je fais coup double après avoir fait le forcing après une descente vraiment engagée maintenant on va tenter de conserver ce qu'on a réussi à acquérir. On avait envie de durcir la course à une trentaine de km de l'arrivée c'est qu'on a fait et là de pouvoir finir en solo c'était extraordinaire." Le natif de Colombiers dans la Vienne a bien conscience qu'on en est qu'à la moitié de ce Tour du Rwanda qu'il reste 4 étapes notamment une pour les costauds dès demain jeudi.

ⓘ Publicité