VIDÉO - "20 ans que l'on n'avait pas fait de vélo" : des seniors sur le parcours du Tour de France en Gironde

Pour certains, cela faisait des années qu'ils n'étaient pas montés sur un vélo. À près d'un mois du passage des coureurs du Tour de France en Gironde, dont l'étape reliera Mont-de-Marsan à Bordeaux le 7 juillet prochain , une vingtaine de seniors ont pu découvrir une partie de la course le 25 mai. Pilotée par le réseau d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Domitys, l'opération permet aux seniors de sortir de la résidence, et de renouer avec leurs souvenirs de la "Grande Boucle".

"Ça permet de faire une belle sortie !"

Le rendez-vous est donné à 9h45, dans la commune de Baurech, à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. C'est de là que les résidents des Ehpad de Villenave-d'Ornon et de Bordeaux vont partir à dos de leur vélo électrique. Mais avant de se lancer, l'équipe s'attelle aux derniers préparatifs : réglage des selles de vélo et des casques, puis les ultimes consignes données par François. Il a pour mission d'encadrer le peloton : "On a déjà fait quelques ateliers en amont, avec des rappels autour de la sécurité routière. Aujourd'hui, c'est la grande sortie sur route ouverte. Nous, on est là pour assurer la sécurité du peloton. Je vais être en tête, je m'occupe de donner le rythme, de freiner lorsqu'il y a besoin, et d'anticiper tout ce qui pourrait se passer sur la route".

Parmi les coureurs, beaucoup n'ont pas fait de vélo depuis longtemps, des années pour certains. Le rôle de François est aussi de les rassurer : "Ils ont peut-être perdu cette confiance, certains pensent même ne plus en être capable. Là, on leur donne l'occasion de se rendre compte que c'est encore possible" explique-t-il. C'est d'ailleurs pour cette raison que les vélos électriques ont été choisis : rapides, confortables et évitant de trop se fatiguer. Les participants ont 80 ans en moyenne.

Une équipe de bénévoles s'occupe des préparatifs avant le départ © Radio France - Hugo Deschamps

Parmi eux, Françoise. Casque vissé sur la tête, elle est impatiente de partir : "C'est une super activité, je suis avec mes copines, je suis contente ! Ça me touche. Fut un temps, on allait dans certains endroits pour suivre le Tour de France. En plus, je suis dynamique et sportive, ça permet de faire une belle sortie, c'est parfait !" confie-t-elle. Sportive, comme Jean-Pascal, prêt à décoller : "Je fais du sport tous les jours, à pied, je fais 10 kilomètres. Donc aucun problème !", dit-il. Une fois les derniers réglages bouclés, les cyclistes enfourchent leur vélo à assistance électrique.

10 kilomètres parcourus sous des conditions météo parfaites © Radio France - Hugo Deschamps

Comme sur la Grande Boucle !

Tout au long des 10 kilomètres parcourus par les coureurs, des supporters sont même sur place, aux abords de la route, pour les encourager, entre klaxons des voitures, cortège et chants. "Bien sûr que l'on est venu encourager nos copains quand même ! Il faut être présent !", raconte l'une des résidentes, qui préfère observer l'étape plutôt que monter à vélo. Après une première pause réalisée à la moitié du chemin, Jean-Louis est conquis : "Ça se passe très bien pour le moment, et c'est vraiment bien d'avoir des spectateurs ! C'est une matinée agréable, on a une super météo, on a vraiment de la chance". Plus que cinq kilomètres avant de franchir l'arrivée, là aussi, sous l'œil des spectateurs.

Les autres résidents ont tenu à venir donner de la voix à leurs amis © Radio France - Hugo Deschamps

À l'arrivée, Jeannine est conquise : "Franchement, je ne regrette pas mes 10 kilomètres ! Vingt ans que l'on n'avait pas fait de vélo, un parcours du Tour de France, et puis un encadrement super gentil, c'était super". Même son de cloche pour Françoise, son amie, qui s'est même lancée le défi de réaliser le parcours sans assistance électrique : "Je suis enchantée ! C'était un grand moment, à nos âges, on ne s'attendait pas à en être capable !" confie-t-elle.