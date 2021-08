24 Heures du Mans vélo : près de 2.500 cyclistes sur le circuit Bugatti

Les 24 Heures du Mans vélo ont fait leur retour sur le circuit Bugatti pour la douzième édition, après l'annulation de l'évènement l'an dernier du fait de la crise sanitaire. Le départ a été à 15h ce samedi 28 août par Bernard Hinault, le quintuple vainqueur du Tour de France.

Un départ type Le Mans pour les participants qui devaient courir jusqu'à leurs vélos © Radio France - Alexandre Chassignon

Près de 2.500 cyclistes sont inscrits et pour certains, c'est l'occasion de découvrir pour la première fois le double tour d'horloge sur des deux-roues. "Au départ, on faisait surtout des petites sorties entre nous le dimanche", raconte Gilles, venu avec des collègues de sa coopérative en Vendée. "C'est impressionnant, on se sent petit sur le circuit Bugatti, mais c'est surtout un côté convivial avec un challenge sportif."

La queue pour les derniers réglages techniques avant le départ de ces 24 Heures du Mans vélo © Radio France - Raphael Cann

Parmi les 560 équipes, certaines roulent pour la bonne cause. Bernard Hinault lui même y participe pour une association de lutte contre le cancer. "C'est pour sensibiliser les gens", explique Alain, un maillot rouge sur le dos avec le logo de Cénomane, une association pour le don du sang. "En plus en ce moment, c'est la course au sang alors à partir du moment où on communique on est presque sûr qu'il y aura des retombées."

Dans les paddocks, on peut également retrouver le logo du ministère de la Justice avec une équipe de l'administration pénitentiaire. "Il y a des officiers, des chauffeurs, des surveillants, quand les gens passent on engage la conversation et c'est l'occasion de promouvoir nos métiers", précise Martine, une formatrice à l'origine du projet.

L'administration pénitentiaire était représentée pour ces 24 Heures du Mans vélo © Radio France - Raphaël Cann

"C'est une belle pub pour notre marque, c'est super", s'enthousiasme Pascal Marmey, directeur de Labosport, une entreprise mancelle spécialisée en terrain de sport. Sur une trentaine de salariés, un tiers compose donc son équipe de huit. Affublé d'un maillot avec le logo de l'entreprise, c'est pour "pouvoir se montrer sur cet événement, en plus on est spécialisé dans le sport donc tout est réuni pour faire une bonne présentation."

Outre les associations, les clubs sportifs, et les entreprises, il y a également une équipe de huit coureurs pour représenter France Bleu Maine. Techniciens, journalistes et animateurs de la radio sont accompagnés de la traileuse Nathalie Mauclair et de Corentin Le Floch, auditeur vainqueur du concours. L'arrivée des 24 Heures du Mans vélo ce dimanche 29 août à 15h sera également à vivre en direct sur France Bleu Maine.