Les 24 Heures vélos se sont conclues ce dimanche sur le circuit Bugatti du Mans par la victoire des néerlandais du Scorpions Racing Team. Pour les plus de 2.600 participants, l'arrivée était marquée par des sourires et des cernes sous les yeux.

24 Heures vélos : après la course, de la joie et de la fatigue

Les spectateurs se sont époumonés ce dimanche 28 août pour encourager les plus de 2.600 participants de la 13e édition des 24 Heures vélos sur le circuit Bugatti du Mans. Sous les gradins, dans les paddocks, les coureurs affichent de grands sourires à l'arrivée, mais aussi de larges cernes sous les yeux. "Là, au bout de 5 heures de vélo au total, je vais bien dormir cette nuit", annonce Benoit, qui courrait avec six collègues de son entreprise. "J'ai trop mal aux jambes, je regrette un peu, mais après je ressentirais le plaisir de ce que j'ai accompli."

Certains n'ont pas attendu la cloche finale pour sortir la table de camping et l'apéro. "On l'attendait depuis 24 heures, après la pression sur la piste, celle dans le verre fait bien plaisir", s'amuse Victorio, pas vraiment un adepte de vélo, mais venu passer un bon moment ce week-end. "C'était super de rouler sur un circuit comme ça, une bonne première expérience", renchérit Willy, venu lui aussi entre amis.

Des inscriptions bouclées en une heure

Car depuis 2009, les 24 Heures vélos attirent de plus en plus. Cette année, en janvier, toutes les inscriptions ont été bouclées en un instant. "Qu'on soit complet en une heure, c'est une première et ça a été aussi une surprise pour nous", raconte Romain Gasnal, l'organisateur. "Nous avions plus de 300 équipes sur liste d'attente, notre organisation s'adapte, mais on aura toujours de la frustration. C'est le prix à payer pour avoir un événement qui perdure avec un accueil de qualité."

Au classement, s'il y avait du suspense entre les deux équipes de quatre néerlandais de Scorpions Racing Team, elles dominaient néanmoins le reste du classement. Déjà tenants du titre, sous leur ancien nom, Sarto Endurance Team, les deux équipes avaient un tour d'avance sur les six Français de Socopa Viande 1. A noter aussi, la performance des huit coureurs de l'équipe France Bleu Maine qui terminent 403e sur 580.