27 collégiens franc-comtois à l'attaque du Tour de Lombardie

Les élèves de la section cyclisme du collège Duplessis-Deville à Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône) sont en Italie, sur les traces du mythique Tour de Lombardie. Les 27 collégiens sont partis ce mercredi 6 octobre et seront sur place jusqu'au dimanche 10. Au programme : du vélo à toutes les sauces.

27 collégiens se lancent à l'assaut des mythiques routes du Tour de Lombardie. De mercredi à dimanche, les élèves de la section cyclisme du collège Duplessis-Deville à Faucogney-et-la-Mer (Haute-Saône) sont en voyage organisé en Italie. Un périple autour du vélo pour découvrir la Lombardie, qui voit chaque année s'affronter les meilleurs coureurs du monde.

Le vélo : l'école de la vie ?

"C'est un moment déterminant dans leur construction d'adolescents qui donne sens à leur pratique scolaire", estime le principal du collège, Rudy Cara. Il accompagne ses élèves et pour lui, le vélo, c'est aussi un peu l'école de la vie. "On a l'habitude de dire qu'on apprend l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, mais eux, ils ont une langue universelle et c'est le vélo. Avec cette langue-là, ils peuvent aller partout", dit-il.

Partis ce mercredi 6 octobre, le programme des jeunes est intense jusqu'au départ le dimanche. Arrivés à 18h30, ils enchaînent dès le lendemain avec une sortie vélo autour du célèbre lac de Côme et la visite du musée du cyclisme de Magreglio. Le lendemain, sortie vélo à nouveau, puis suivi du départ du Tour de Lombardie le samedi, avant une dernière sortie vélo et un retour le dimanche.