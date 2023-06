2e édition du Tour féminin international des Pyrénées, le parcours dévoilé en Béarn et en Bigorre

La deuxième édition du CIC Tour féminin international des Pyrénées se déroule du 9 au 11 juin. Trois jours, trois étapes, 347 kilomètres pour cette course cycliste qui espère une fois de plus satisfaire les coureuses et donner envie aux plus jeunes générations de se lancer dans l'aventure.

Le parcours en Béarn et en Bigorre

9 juin : Argelès-Gazost-Lourdes (125 km)

10 juin : Pierrefitte-Nestalas-Station de Hautacam (94 km)

11 juin : Nay-Bosdarros (128 km)

Susciter des vocations chez les filles

À l'office de tourisme de Lourdes, Laurent Ponzo, directeur développement et marketing, est particulièrement content d'accueillir la deuxième édition de cette course cycliste qui donne une autre image de la ville : "Lourdes est très connue pour la partie spirituelle mais sur la partie sport, on voit qu'il y a beaucoup de cyclistes qui viennent. Ils passent ou résident à Lourdes. Peut-être que beaucoup n'ont pas l'idée d'y résider alors que finalement on est sur une localité où on a 15 cols et montées très connus et accessibles rapidement depuis la ville. Et si on peut avoir plus de cyclistes féminines qui viennent, on serait ravis !"

Elisabeth Chevanne Brunel est co-présidente de l'association française des coureurs cyclistes et co-directrice du CIC Tour féminin international Pyrénées. Elle espère que ce parcours va "susciter des vocations" et que la médiatisation sera importante. Les chaînes L'Equipe et Eurosport Club retransmettent notamment l'événement. L'année dernière, aucune chaine de télévision gratuite ne couvraient la course en direct. "Nous, notre ambition, c'est d'avoir le plus de visibilité possible, on est tous bénévoles, on a un petit budget donc c'est beau d'être diffusé sur ces chaînes-là !".