310 jours après, le cycliste William Bonnet fait son retour à la compétition !

Après une longue pause forcée à cause d'une opération du genou et du confinement, William Bonnet retrouve la compétition. Le cycliste originaire de Saint-Doulchard participe au Tour du Limousin à partir de mardi.

À 38 ans, William Bonnet est un visage bien connu du peloton. C'est donc avec plaisir qu'on le retrouve dès ce mardi 18 août après une longue absence. Le cycliste originaire de Saint-Doulchard (Cher) n'a plus participé à une compétition officielle depuis le 12 octobre 2019, lors du Tour de Lombardie. Une opération du genou en janvier 2020 et le confinement ont repoussé son retour à la compétition.

Mais cette fois-ci, 310 jours après sa dernière apparition sur une course, William Bonnet est de retour. Dès ce mardi 18 août, il participe au Tour du Limousin pour quatre jours de course. La première étape est longue de 183,5 kilomètres entre Couzeix (Haute-Vienne) et Évaux-les-Bains (Creuse).