4 Jours de Dunkerque : "Même le soleil est arrivé, on ne pouvait pas espérer mieux", se réjouit l'organisateur

C'est parti ! La 67ème édition des 4 Jours de Dunkerque s'élance aujourd'hui de la cité de Jean Bart, avec 140 coureurs au départ de la première étape, entre Dunkerque et Abbeville. "Même le soleil est arrivé ce matin, donc on ne pouvait pas espérer mieux*",* se réjouit Eric Marchyllie, à quelques heures du top départ.

Un plateau de classe mondiale

Après avoir passé plusieurs années dans l'organisation de l'évènement, Eric Marchyllie est désormais le président du comité d'organisation des 4 Jours de Dunkerque. Et il s'est offert pour sa première de grands noms du cyclisme mondial, comme le Slovaque Peter Sagan, triple champion du monde, le Danois Kasper Asgreen ou encore le Français Benoit Cosnefroy de l'équipe AG2R.

"Cela faisait quelques années que notre plateau n'était pas à la hauteur des espérances du public, des nôtres et de celles de nos sponsors. Le fait d'avoir reculé la date de quinze jours a permis surtout que des coureurs qui étaient en repos après les courses belges puissent nous rejoindre", explique Eric Marchyllie, qui se réjouit aussi d'avoir amené Richard Virenque, parrain de la course cette année.

Au programme de ces 4 Jours de Dunkerque cru 2023 : six étapes à travers les Hauts-de-France , avec un contre-la-montre pour la 3ème étape à Saint Quentin, une arrivée en côte sur le plateau de Laon, pour la 2ème étape, et des secteurs pavés pour la 4ème étape entre Maubeuge et Achicourt. Sans oublier l'étape reine, samedi, entre Roubaix et Cassel.

"Dans cette quête de recevoir un plateau plus important, on a interrogé les coureurs l'année dernière, on a interrogé les directeurs sportifs et les managers pour savoir ce qu'ils recherchaient, explique encore Eric Marchyllie, invité du 6-9 de France Bleu Nord ce mardi. Tous nous ont dit que ce qu'ils voulaient, c'était ce qui fait le Nord, les pavés dans un premier temps, et puis le contre-la-montre."

Les 4 Jours de Dunkerque ce sont les coureurs sur les routes, mais aussi tout ceux qui œuvrent en coulisse : jusqu'à dimanche, 3 500 signaleurs bénévoles seront mobilisés pour sécuriser les carrefours tout au long des six étapes.