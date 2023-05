4 jours de Dunkerque : Per Strand Hagenes s'impose à Cassel, Romain Grégoire leader

Le coureur norvégien Per Strand Hagenes a remporté vendredi la cinquième étape des 4 jours de Dunkerque, la plus difficile, elle arrivait à Cassel. A 19 ans, le champion du monde junior en 2021 a battu au sprint le Français Romain Grégoire, c'est la 3ème victoire de l'équipe Jumbo Visma cette semaine. Le bisontin Romain Grégoire (Groupama FDJ) endosse le maillot Rose de leader et semble bien placé pour remporter la course ce dimanche.

La journée sous le soleil a été marquée par une échappée de 8 coureurs dont 2 éléments de l'équipe Van Rysel - Roubaix Lille Métropole qui a été reprise à 17 kilomètres de l'arrivée à Cassel. Le jeune Limougeaud Valentin Retailleau d'AG2R - Citröen et le Belge Loïc Vliegen d'Intermarché - Wanty - Gobert ont ensuite réussi à s'extirper du peloton mais ils n'ont pas pu résister au retour des favoris dans la montée finale et notamme à l'effort de Romain Grégoire et de ses équipiers de Groupama FDJ.

Le classement de la 5ème étape

1 - Per Strand Hagenes (Jumbo Visma) - Norvège

2 - Romain Grégoire (Groupama FDJ ) - France à 0"

3 - Alexis Renard (Cofidis) - France à 5"

4 - Brent Van Moer (Lotto Dstny) - Belgique à 5"

5 - Greg Van Avermaet (AG2R Citröen) - Belgique à 5"

Le classement général

1 - Romain Grégoire (Groupama FDJ) - France : 17h17'30"

2 - Kasper Asgreen (Soudal Quick Step) - Danemark à 13"

3 - Olaf Kooij (Jumbo Visma) - Pays-Bas à 17"

4 - Ces Bol (Astana) - Pays Bas à 19"

5 - Brent Van Moer (Lotto Dstny) - Belgique à 20"

La dernière étape

La sixième et dernière étape des 4 jours de Dunkerque aura pour décor le Nord et le Pas-de-Calais. Le départ sera donné à Avion, près d'Arras. Le peloton devra parcourir 182 kilomètres jusqu'à Dunkerque où l'arrivée se disputera Boulevard Sainte-Barbe, juste avant la place Jean Bart. Avant de franchir la ligne d'arrivée, les coureurs devront effectuer huit fois le tour d'un circuit de 8,9 kilomètres.

