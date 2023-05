4 Jours de Dunkerque 2023 : un célèbre parrain et une star du peloton

Il était tout sourire ce jeudi soir, au Casino de Dunkerque, où se déroulait la soirée de présentation des 4 Jours de Dunkerque, Eric Marchyllie, le président du comité d'organisation. Visiblement fier de son double effet de surprise. Il a recruté, "bénévolement" tient-il à préciser, Richard Virenque, 7 fois vainqueur du maillot à pois dans le Tour de France, comme ambassadeur de l'épreuve. Et il aura dans course l'un des coureurs les plus populaires, une star du vélo, le Slovaque Peter Sagan, 3 fois champion du monde (2015, 2016 et 2017), vainqueur de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres.

Sagan, un atout pour amener du public

"Sagan à lui tout seul, il va nous ramener un paquet de public, se réjouit déjà Eric Marchyllie. Les Belges, quand ils vont savoir qu'il est là, il est adulé en Belgique. Cassel, avec Sagan, ça va être la folie". L'épreuve arrivera en haut du Mont Cassel pour l'avant-dernière étape le samedi 20 mai, avec 7 tours de circuit, 2 500m de dénivelé positif.

Les principales équipes engagées et leurs coureurs

L'organisation a dévoilé une première liste de coureurs engagés, sous réserve de modifications apportées par les équipes d'ici le départ.

SOUDAL - QUICKSTEP

Jannik Steimle, Bert Van Lerbeghe, Florian Sénéchal, Kasper Asgreen, Tim Merlier, Stan Van Tricht, Ethan Vernon.

JUMBO - VISMA

Mick Van Dijke, Tim Van Dijke, Olav Kooij, Timo Roosen, Tosh Van der Sande, Per Strand Hagenes.

INTERMARCHE - CIRCUS - WANTY

Axel Huens, Kevin Kuhn, Loïc Vliegen, Adrien Petit, Gerben Thijssen, Boy Van Poppel, Julius Johansen

GROUPAMA - FDJ

Enzo Paleni, Lorenzo Germani, Olivier Le Gac, Lewis Askey, Paul Penhoët, Samuel Watson, Bram Welten

COFIDIS

Piet Allegaert, Christophe Noppe, Jelle Wallays, Max Walscheid, Benjamin Thomas, Alexandre Démettre, Alexis Renard

ARKEA - SAMSIC

Louis Barré, Kévin Ledanois, Hugo Hofstetter, Daniel Mclay, Jenthe Biermans, Laurent Pichon, Andréï Ponomar

AG2R LA MONDIALE - CITROEN

Valentin Retailleau, Antoine Raugel, Oliver Naesen, Benoît Cosnefroy, Greg Van Avermaet, Marc Sarreau, Damien Touzé

ASTANA

Gleb Brussenskiy, Gleb Syritsa, Yevgeny Gidich, Cees Bol, Yuriy Natarov, Dimitriy Gruzdev, Igor Chzhan

UNO-X PRO CYCLING TEAM

Erik Nordsaeter Resell, Anthon Charmig, Kristoffer Halvorsen, Niklas Larsen, Erlend Blikra, William Blume Levy, Jonas Abrahamsen

TOTAL ENERGIES

Maciej Bodnar, Lorenzo Manzin, Anthony Turgis, Peter Sagan, Geoffrey Soupe, Daniel Oss, Fabien Doubey

LOTTO - DSTNY

Sébastien Grignard, Arjen Livyns, Cédric Beullens, Arnaud De Lie, Rüdiger Selig, Lorenz Van de Wynkele, Benoît Van Moer

SAINT MICHEL - MAVIC - AUBER93

Joris Delbove, Nicolas Debeaumarché, Romain Cardis, Morne Van Niekerke, Rudy Barbier, Flavien Maurellet, Théo Delacroix

CIC U NANTES ATLANTIQUE

Lucas Bourgouyne, Enzo Boulet, Pierre Barbier, Rasmus Sojberg Pedersen, Nolann Mahoudo, Maël Guégan, Emmanuel Morin

ROUBAIX LILLE METROPOLE

Rait Arm, Maxime Jarnet, Thomas Boudat, Norman Vantra, Samuel Leroux, Valentin Tabellion, Jérémy Leveau