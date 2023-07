40e édition du Critérium de Lisieux ce mardi : "on a un beau plateau, ça va être la fête du vélo"

C'est la tradition. Le Critérium de Lisieux a lieu chaque année juste après le Tour de France. La 40e édition de la course cycliste, organisée par le V.C Lisieux , se déroule ce mardi 25 juillet. Les spectateurs pourront admirer de près certains coureurs professionnels, qu'ils ont parfois encouragé pendant trois semaines lors de la Grande Boucle.

Le plateau

Le maillot à pois du Tour de France, vainqueur du trophée de meilleur grimpeur, Giulio Ciccone, fait partie des 37 coureurs engagés dans le Critérium de Lisieux ce mardi. Le coureur espagnol Pello Bilbao, sixième du classement général du Tour sera également présent, tout comme Guillaume Martin, l'Ornais qui termine dixième de la Grande Boucl e, mais aussi Nans Peters et Tony Gallopin. Les Normands Anthony Delaplace, Mikaël Cherel, Kévin Vauquelin ou encore Matis Louvel seront également au départ de cette 40e édition.

"On a un super plateau, alors on n'est pas inquiets concernant la participation, on attend entre 20 et 25.000 personnes. Ça va être la fête du vélo ! On aura Bilbao, Ciccone, Guillaume Martin, et puis tous les autres Normands. Il y aura aussi dix coureurs élites amateurs. Ça fait un beau peloton", commente Joël Hurel, président du VC Lisieux, qui organise la course cycliste.

Le programme

14h00 : Course amateurs de catégories jeunes (minimes et cadets)

18h30 : Conférence de presse

19h00 : Défilé des clubs et de la caravane publicitaire

19h30 : Contre-la-montre "professionnels et gentlemen" et/ou parade de l'école de cyclisme du VC Lisieux - 1 Tour

20h30 : Critérium professionnels (80 km)

22h45 : Remise des récompenses

Infos pratiques

Le stationnement sur le tracé de la course est interdit, à partir de ce lundi 24 juillet à 20 heures. Si vous êtes garés en centre-ville, la Ville de Lisieux conseille de déplacer votre voiture à l'extérieur du périmètre de la course, pour pouvoir circuler sereinement. "Le tracé est le même que celui des années précédentes", précise Joël Hurel.