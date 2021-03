A 100 jours du Tour de France, le Libournais Quentin Pacher "a envie de vivre" la Grande Boucle à domicile

Il est l’ambassadeur du retour du Tour en Gironde, pour la première fois depuis 2010. Le coureur de l'équipe B&B Hôtels Quentin Pacher, né à Libourne, espère être au rendez-vous entre Mourenx et Libourne (le 16 juillet) et le lendemain entre Libourne et Saint-Émilion. Interview.

France Bleu Gironde : À 100 jours du départ du Tour de France à Brest, est-ce que vous y pensez déjà, à la Grande Boucle?

Quentin Pacher : Pas tous les matins ! En tant que sportif de haut niveau, il y a toujours des échéances qui arrivent avant. C’est dans un petit coin de ma tête, mais il y a des trucs qui sont plus au jour le jour. Mais à intervalle un peu plus lointain, il y a toujours une petite pensée.

Vous avez l'assurance d'y être ?

Non. Je fais partie d'une équipe qui sera au départ. Il y aura huit coureurs dans l'équipe qui y seront, donc je vais tâcher d'être le plus performant possible pour être présent et j'espère que ça se passera bien.

Mais dans votre programme sur la saison, l’idée, c’est bien que vous soyez en forme au mois de juillet ?

Complètement. La saison se découpe en deux parties. Tout le début de saison jusqu’aux classiques ardennaises et ensuite toute une préparation pour le Tour de France. C’est quand même le moment principal d'une saison.

Le Tour n'est pas passé à Libourne depuis 1992. Et 1992, c'est l'année de ma naissance à Libourne

C’est le retour du Tour de France en Gironde, pour la première fois, avec des villes-étape depuis 2010. Et en plus, c'est dans votre ville de naissance, Libourne. J'imagine que ça vous fait un petit quelque chose ?

Bien sûr. Le petit clin d'œil, c'est que le Tour n'est pas passé à Libourne depuis 1992. Et 1992, c'est l'année de ma naissance à Libourne, c'est assez marrant. C’est clair que d'avoir l'opportunité de faire le Tour de France qui passe dans sa région et dans sa ville natale, ce n'est pas quelque chose qui est donné tous les quatre matins. Donc ce sont des opportunités qu'on a envie de saisir et des moments qu’on a envie de vivre.

Bon, en revanche, ça ne va pas être des étapes qui vont vous avantager…

Non c’est sûr que je n’arriverai pas avec des ambitions de victoire. L’arrivée à Libourne est quand même après une journée plutôt plate et sans doute promise aux sprinters. Et ensuite le contre-la-montre, où peut-être se décidera la victoire du classement général, est quand même typé pour les gros rouleurs. Pas vraiment mon profil, puisque je suis plus un puncheur-grimpeur. J’espère que, si jamais je suis au départ du Tour et que j'arrive à Libourne, ce sera avec déjà des bons résultats sur les étapes précédentes pour arriver plus détendu et de vraiment profiter du moment présent.

Ce sont des routes que vous connaissez bien ? Vous les avez pratiquées récemment ?

Un peu moins, j'habite maintenant dans la région toulousaine. Après, je reviens souvent voir mes parents qui habitent dans le Pays foyen. Donc, ce sont des routes que je connais un petit peu, en allant vers Saint-Émilion. Je ne les arpente pas en ce moment, mais je les ai sillonnées quand j’étais minime, cadet ou junior. Donc, c'est sûr que le jour où je mettrai les roues dessus, il y aura quoiqu'il arrive un sentiment particulier.

Sur Paris-Nice, je ne m'attendais pas forcément à être autant aux avant-postes

Vous vous êtes plutôt montré en forme sur Paris-Nice (22e au classement général, 8e sur deux étapes, qui s’est achevé dimanche. La forme est là ?

Paris-Nice était le premier objectif de la saison pour moi et mon équipe. A la base, on jouait notre sélection pour le Tour de France sur ce début de saison, donc il y avait énormément d'envie, énormément de motivation et surtout une préparation très, très costaud pour cet objectif-là. Finalement, la sélection est arrivée avant Paris-Nice. Donc on a couru de façon un peu plus libérée. Pour moi, ça a été un excellent Paris-Nice. Je ne m'attendais pas forcément à être autant aux avant-postes en jouant des victoires d'étape avec les meilleurs coureurs mondiaux, donc, c'est une confirmation de ma progression et c'est une bonne chose.

Ici dans la roue de Julian Alaphilippe sur le Tour l'an dernier, Quentin Pacher a récidivé dans un Paris-Nice où il a été étonné de jouer "des victoires d'étape avec les meilleurs coureurs mondiaux" © AFP - LAURENT LAIRYS / DPPI VIA AFP

Quel est votre le programme pour les prochaines semaines ?

Là, pour l'instant, ça va être d'abord de souffler un petit peu pour récupérer de ce mois de février et de ce Paris-Nice éprouvant. Ensuite, avec les adaptations de programme, certaines courses annulées ou retardées, je n'ai pas forcément mon calendrier de courses. Mais je vais avoir une période avec un peu plus d'entraînement pour préparer des objectifs qui arrivent au mois d'avril.

Lesquels ?

Je ne veux pas trop en parler (rires). Je n'ai pas encore mon programme, défini. Du coup, c’est à l’état de projet, il n’y a pas encore de certitudes.