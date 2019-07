Pas de Tour de France pour l'Icaunais Jérémy Maison, blessé aux championnats de France de cyclisme

Toucy, France

"Je suis tombé très violemment, et franchement, ça aurait pu être plus grave que ça." Au lendemain de sa lourde chute aux championnats de France de cyclisme sur route à La Haie-Fouassière (Loire-Atlantique) dimanche 30 juin, le cycliste icaunais Jérémy Maison relativisait malgré la déception : il ne pourra pas participer au Tour de France, qui s'élancera de Bruxelles (Belgique) samedi 6 juillet.

Fracture de la clavicule droite

Rentré chez lui dans la nuit à Villefargeau (Yonne), le Toucycois a la voix fatigué. Et le corps endolori. La veille, le coureur et grimpeur de l'équipe Arkéa Samsic a dû abandonner à cause d'une fracture de la clavicule droite, pendant que son coéquipier et leader Warren Barguil devenait champion hexagonal. De quoi l'empêcher de prétendre aux dernières places à prendre pour courir sur la Grande Boucle.

Jérémy Maison, 25 ans, avait des chances de figurer sur la liste de sa team pour rouler sur le Tour grâce à sa belle saison (18e du Tour des Alpes en avril, 27e du Tour de l'Ain en mai, 49e au Critérium du Dauphiné en juin). La tristesse est là, mais le coureur prend du recul. Selon lui, les conséquences de sa chute auraient pu être bien plus fâcheuses. "On roulait très vite, à environ 60 km/h en descente, le peloton était compact et ça tombe juste à côté de moi, raconte-t-il. Je suis projeté dans un fossé et je heurte le sol comme un pantin. J'ai eu peur sur le moment, et une fois arrivé à l'hôpital avec toutes les radios d'effectuées, j'étais plus ou mois rassuré ! Je n'ai finalement que des douleurs musculaires et une fracture de la clavicule. Je m'en sors pas trop mal par rapport à la chute."

"Déception" de ne pas participer au Tour

Ne pas participer au Tour, une "déception", forcément, pour Jérémy Maison. "Certes, mais il y a plus important, soutient le coureur. C'était un objectif de la saison, mais j'ai déjà vécu des bons moments, je progresse d'année en année et ça fait plaisir. C'est vrai qu'une sélection sur le Tour, ça aurait été la cerise sur le gâteau, surtout aux côtés de Warren (Barguil) en maillot bleu-blanc-rouge, ça aurait été un moment particulier. Mais bon. Il y a des hauts et des bas qui font partie d'une carrière de cycliste. Quand je vais revenir, je vais être motivé, et me projeter sur la suite."

La Grande Boucle était-elle réellement accessible pour Jérémy Maison s'il n'avait pas été blessé ? Oui, selon l'intéressé. "Je sais que j'avais Warren Barguil de mon côté, indique-t-il. Je me disais avant les championnats de France que s'il parvenait à réaliser une belle performance, il aurait pu m'imposer dans l'équipe. Mais après, même si c'est le leader, il ne décide pas de tout. Mais bon, la question ne se pose plus !"

Vers un retour en selle cet automne ?

Avec un arrêt de travail "d'au moins quatre semaines", une bonne partie de la saison de l'Icaunais est mise en suspension. "Je vais prendre mon temps pour bien me remettre, souffle Jérémy Maison. Je vais bientôt voir le chirurgien à Dijon pour voir ce qu'il en est de ma clavicule et d'une possible intervention au cours de la semaine. Bon, j'ai de la chance, vu que je suis kiné, j'ai quand même de bons contacts dans les environs pour être pris en charge rapidement et avec une bonne qualité de soins. Ensuite, je pourrais me projeter vers le futur pour savoir si je pourrais être compétitif en fin de saison."

Cet été, le grimpeur compte bien "se reposer" et "profiter" des vacances avec sa compagne institutrice, en dépit d'un bras droit pour le moment immobilisé. Pour autant, on devrait revoir l'Icaunais en 2019. "Ma saison n'est pas terminée, promet-il. Même s'il va me falloir un petit bout de temps pour me remettre. Je vais tout faire pour repartir en guerrier ! Je pense que les courses qui se dérouleront cet automne en Italie, comme Milan-Turin ou le Tour de Lombardie, peuvent devenir des objectifs. Surtout que j'aurais certainement une fraîcheur que certains n'auront pas, ainsi qu'une motivation supplémentaire pour bien finir la saison et partir sur de bonnes bases en 2020."

Jérémy Maison devrait donc se remettre en selle au mois d'octobre prochain, alors que son contrat avec l'équipe d'Arkéa Samsic se termine le 31 décembre 2019.