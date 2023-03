À 18 ans, le cycliste tourangeau Thibaud Gruel lance sa première saison pro, et débute avec un top 10

Thibaud Gruel est un cycliste tourangeau licencié à l'UC Joué les Tours et il vient de passer professionnel, dans l'équipe réserve de la Groupama-FDJ. Ce mercredi en Croatie, à Umag, Thibaud Gruel a participé à sa première course chez les pros et décroché le premier top-10 de la saison en prenant la dixième place à l’arrivée, au terme de 139 kilomètres.

Pas vraiment impressionné, le coureur tourangeau est ravi de ce début de saison : "Pour l'instant, je suis en Croatie pour douze jours. J'ai déjà fait une course d'un jour le 1ᵉʳ mars, je refais une course d'un jour, le 5 mars. Et après on fait une course par étapes de quatre jours, du 8 au 12 mars en Croatie. Normalement, ensuite je ferai quelques courses avec l'équipe sur des Coupes de France comme . Cholet-Pays de Loire et la Classic Loire-Atlantique , et la Roue Tourangelle"

Son directeur sportif Jérôme Gannat est très satisfait : **"**On visait un top-10, on remplit donc notre objectif de départ. Globalement c’est bien, c’est une bonne rentrée. Il ne faut pas oublier que Thibaud sort des rangs juniors, c’était sa première course à ce niveau. C’est une belle prestation et ça avait l’air de bien fonctionner entre eux ». Dimanche, le groupe se déplacera à une trentaine de kilomètres de là pour le Trofej Poreč. « Le parcours est quasi similaire, à ceci près que l’arrivée est à peine plus difficile au bout d’un kilomètre et demi en faux-plat montant, ce qui peut nous avantager »,

Thibaud Gruel, va donc habiter comme tous les membres de l'équipe réserve en Conti, à Besançon, et il va poursuivre ses études en BTS management, à distance avec le CNED.

Pour cette première saison , le néo pro tourangeau ne se fixe pas vraiment d'objectifs de résultats, mais a ciblé quelques courses **"**J'aimerais bien être sur Liège-Bastogne-Liège U23 ou Paris-Roubaix U23 ou encore le baby Giro U-23, si je participe et que je suis dans le collectif, c'est sur que je vais faire le mieux possible."