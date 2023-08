Châteauroux : à 9 ans, Livia Masson brille au Challenge Mondial de BMX

"Je suis contente de mon résultat et de retrouver ma maman", réagit Livia Masson, quelques heures après la fin de son parcours au Challenge mondial de BMX. Timide au téléphone, la jeune fille ne l'est plus une fois sur piste. Ce lundi, lors de l'épreuve disputée à Glasgow (Ecosse), la Castelroussine âgée de neuf ans a été éliminée aux portes de la demi-finale. "On est très fiers d'elle, l'objectif était qu'elle passe les phases qualificatives et c'est ce qu'elle a fait", se félicite Lucie, la maman. "C'est une fierté de représenter Châteauroux et le club du BCC", continue Lucie.

Un résultat qui donne beaucoup d'espoirs pour la suite. "Elle fait son entrée au classement mondial, elle est 28eme, c'est vraiment top. Avec pas plus de deux ans de pratique, on n'était pas forcément préparé à ça", poursuit Lucie Masson. "Ça vient valider tout le travail effectué par son entraîneur pour arriver à un tel niveau", ajoute-t-elle. C'est aussi un surplus de motivation. "J'ai envie de continuer à m'entraîner", dit Livia. Avec un objectif ? "Être championne du monde !" C'est tout ce qu'on lui souhaite.