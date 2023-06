À défaut de flamme olympique, une étape du Tour de France à Sarrebourg en 2025 ?

La nouvelle est tombée la semaine dernière, vendredi 23 juin : la flamme olympique ne passera pas par le sud de la Moselle l'an prochain . Mais le pays de Sarrebourg a beaucoup d'espoir d'accueillir le Tour de France 2025 ! C'est l'ambition affichée par la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud : la candidature est officiellement déposée.

Politique vélo et capacité hôtelière

La collectivité estime avoir de nombreux arguments pour séduire Amaury Sport Organisation (ASO), l'organisateur du Tour de France. Dans les critères requis, il doit notamment y avoir la volonté de développer le vélo. Or le pays de Sarrebourg a tout bon, selon Roland Klein, le président de la communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud : "On a beaucoup de pistes cyclables : 130 km en site propre, et on va doubler cette distance dans notre schéma. On propose aussi beaucoup d'apprentissage dans les écoles, on propose de réparer les vélos...".

Autre argument de poids : la capacité hôtelière. "Grâce à Center Parcs à Hattigny, le plus grand d'Europe, on pourrait héberger toute la caravane, toutes les équipes." Le territoire a également été labellisé "Réserve de biosphère" par l'Unesco il y a deux ans.

Le Tour est déjà passé en 1927, 1985 et 1990 à Sarrebourg, où la commune était ville-étape, ainsi qu'en 2006 lors de l'étape Obernai/Esch-sur-Alzette. "On aimerait bien une arrivée, un départ, ou même les deux, on est gourmands !", sourit Robert Klein. "Une arrivée, c'est beaucoup de médias, mais il y a peu de retombées économiques car les coureurs et la caravane partent le soir pour rejoindre la ville de départ du lendemain".

"Accueillir le Tour, cela compenserait notre peine de ne pas voir passer la flamme chez nous"

Et en attendant de savoir si le Tour de France 2025 passera par la Moselle Sud, Sarrebourg accueillera le 16 septembre prochain les championnats nationaux cyclistes des élus ! Au programme : un contre la montre et une épreuve sur route. "Les organisateurs nous ont choisi notamment parce qu'on est candidats pour accueillir une étape du Tour de France", indique encore Robert Klein.