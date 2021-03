À Fougères, Christian Prudhomme conclue sa visite des quatre étapes bretonnes du Tour de France

Le maire de Fougères Louis Feuvrier et Christian Prudhomme posent avec les officiels de la Région et département sous les remparts du château de Fougères, où trône un Maillot Jaune géant

Dans 100 jours, le Tour de France terminera sa boucle bretonne : après être passé par le Finistère, les Côtes-d'Armor et le Morbihan, les coureurs disputeront le 29 juin une étape 100% brétilienne entre Redon et Fougères. Cette semaine, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme visitait les communes concernées par des départ et des arrivées. Il était à Redon ce dimanche matin, avant de se rendre à Fougères cet après-midi.

Il y a notamment rencontré le maire de Fougères Louis Feuvrier, les vice-présidents en charge des Sports à la Région Bretagne et au département d'Ille-et-Vilaine Pierre Pouliquen et Frédéric Bourcier. Louis Feuvrier a notamment dévoilé un accroche-vélo à l'effigie de Mark Cavendish, le sprinteur britannique vainqueur de la dernière étape du Tour arrivée à Fougères en 2015. D'autres accroche-vélos ont été ainsi identifiés à des champions cyclistes pour créer un "circuit des champions" dans la ville.

Fougères entretient ces dernières années un lien fort avec le Tour de France. La ville a déjà été trois fois ville d'arrivée (1985, 2015, 2021) et trois fois ville-départ (1985, 2013, 2018) d'étapes de la Grande Boucle. "On a une relation tout à fait spéciale avec le Tour de France, abonde le maire Louis Feuvrier. Nos concitoyens le prouvent en étant présents à la fois quand il s'agit d'un départ ou d'une arrivée. Lors de l'édition de 2015, il y avait plus de 60 000 personnes qui étaient présentes à l'arrivée !"

Dans les rues de Fougères, Philippe, habitant de la commune ne dément pas :"J'espère une belle fête et pouvoir aider à la circulation en étant bénévole ! Mais j'espère surtout que ça pourra bien se tenir le 29 juin. Il va falloir que l'on respecte bien les mesures sanitaires pour que tout s'arrange et qu'on déconfine petit à petit." Christian Prudhomme lui restait confiant au sujet des dates actuelles dans une interview accordée à France Bleu Armorique jeudi dernier.

Le directeur du Tour de France se dit ravi de son séjour en Bretagne : "c'est une bouffée d'air pur". Il explique pourquoi Fougères a été si régulièrement ville étape ces dernières années : "Il y a déjà un lien de confiance avec l'équipe municipale. Et on passe plus facilement à Fougères qu'à Brest. D'ailleurs, on ne passe pas par Brest, on va à Brest. Quand on est en Normandie, dans le Nord, ou pas loin de la région parisienne c'est assez simple de passer par Fougères. Il y a une très belle arrivée pour les sprinters avec une arrivée un peu plus dure qu'un simple faux plat montant. Et puis il y avait l'idée d'aller dans de nouvelles villes comme Landerneau ou Pontivy mais aussi d'aller là où vient régulièrement comme ici à Fougères." Clin d'oeil du destin, le 29 juin prochain on fêtera les 57 ans de la prise du maillot jaune de Georges Groussard, l'enfant du pays de Fougères en 1964.