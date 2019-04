À l'approche du Tour de France, le maire de Brioude veut peindre les rues de la ville en jaune

La semaine dernière déjà, à Saint-Etienne et Brioude, des maillots jaunes géants ont été déployés en centre-ville.Celui de Brioude est d'ailleurs toujours accroché sur la façade de la mairie. Mais le maire de Brioude veut aller plus loin.

Jean-Jacques Faucher annonce sur France Bleu Saint-Etienne Loire proposer aux habitants de peindre les rues de la ville en jaune. Car à l'approche de l'événement, le maire de Brioude veut monter en puissance.

Il faut vraiment marquer les esprits. Cette année, ce sont les 100 ans du maillot jaune. Donc le grand projet est de peindre les rues en jaune. La ville a commandé quatre tonnes du peinture. Elle sera livrée demain. Et on va demander à tous les Brivadois, car ça fait du travail, de venir chercher un pot et avec un rouleau avec lequel ils pourront peindre la rue et le trottoir devant chez eux. Cela ne s'est jamais fait dans l'histoire du Tour. Ce sera un coup de médiatisation formidable!