A Mélisey en Haute-Saône, la folie Thibaut Pinot

Le coureur Thibaut Pinot, 4e au classement général du Tour de France, est originaire de Mélisey, petit village en haute-Saône dont son père est d'ailleurs le maire. Un village qui vit et respire au rythme du coureur cycliste et de ses exploits.

Mélisey, France

La photo n'est pas très récente, mais Thibaut Pinot est affiché en grand sur une banderole dans la rue qui passe devant la mairie: "Allez Thibault, Melisey est avec toi" peut-on y lire. En tout cas dans le tabac du village, c'est bien la conversation numéro un: "Tous les matins les clients viennent en parler, acheter les journaux et commenter les derniers exploits de Thibaut. C'est normal c'est l'enfant du pays" explique Angélique, derrière la caisse. "Oui je regarde tous les jours" commente Jean-Pierre, un client: "Il finira peut-être pas maillot jaune mais pas loin".

Vous vous rendez-compte s'il ramène le maillot jaune à Mélisey?

Attablé dans un des bars du village, Simon pense la même chose, il voit Thibaut Pinot aller très loin et il ne rate rien: "L'après-midi en ce moment Mélisey est une ville morte, tout le monde est devant son écran. On guette pour voir où en est Thibaut. C'est incroyable. Vous vous rendez-compte si il ramène le maillot jaune à Mélisey? Ce serait une première".

Le collège du village a également mis sa banderole © Radio France - Emilie Pou

Tous les adjoints au maire derrière le cycliste

A la mairie aussi, les conversations tournent autour du cycliste: Henri Chatelot, l'adjoint aux finances, a gardé tout un dossier sur Thibault Pinot dans son bureau. Il a tout plastifié: "J'ai les photos de la fête qu'on a fait après le tour 2012, celle de sa victoire à Porrentruy, j'en ai aussi une de lui quand il était petit" explique l'adjoint. "C'est plus que vibrer: quand on a suivi les exploits de Poulidor et Hinault, voir un coureur de chez nous faire ça, c'est fantastique. Le Tourmalet, le Tourmalet!!! Comme dirait Madiot, (directeur sportif de l'équipe Groupama-Fdj) c'est un grand".

L'adjoint aux finances a gardé tout un "dossier" de souvenirs de Thibaut Pinot © Radio France - Emilie Pou

Le maire de Mélisey lui n'est pas là en ce moment. Regis Pinot a pris des vacances pour suivre son fils sur le Tour.