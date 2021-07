À Mourenx, on se prépare à accueillir le Tour de France le 16 juillet 2021

Le Tour de France est de retour à Mourenx ! Les 176 coureurs partiront le 16 juillet pour la 19e étape. La ville se prépare déjà à cet événement qu'elle n'avait pas accueilli depuis 2005. En plus des animations organisées le jour-même, c'est un mois d'activités qui est prévu pour patienter jusqu'au jour J.

En attendant le Tour

L'avant-Tour de France a débuté le 15 juin dans la ville béarnaise. Au programme, des distributions de cadeaux et de bons d'achat sur les marchés de Mourenx et des alentours. Différentes expositions sont aussi en place au Mi[X], le centre culturel de la ville. Au programme, les vélos et les maillots issus de la collection de José Compañy, ancien coureur professionnel ; l'évolution du vélo vue par quatre élèves de CM1-CM2 de l'école Charles de Bordeu ; ou encore une collection de timbres et cartes postales à l'effigie des grands cyclistes et des épopées mythiques proposée par le club philatélique de Mourenx et Orthez.

La ville organise aussi plusieurs challenges, à l'image de la Randonnée Mourenxoise qui aura lieu le 4 juillet lors de la première fête du vélo. Deux sorties sur route, l'une de 50 km, l'autre de 80 km, et une randonnée VTT dans les bois seront proposées.

Enfin, dix jeunes Mourenxois réaliseront un périple à vélo entre Mourenx et Libourne du 5 au 9 juillet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La veille du Tour

À J-1 du Tour, le 15 juillet, plusieurs événements seront programmés. L'un des rendez-vous à ne pas manquer, c'est un spectacle en extérieur pensé autour de la mythique compétition. Organisée par la metteuse en scène Violette Campo, ce sera une pièce de théâtre, "Mon plus bel exploit : Mourenx", qui fera notamment revivre la course d'Eddy Merckx en 1969.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La veille de la compétition, ce sera aussi l'occasion de participer au défi Activ'Bike à la piscine de Mourenx. Deux vélos seront positionnés dans le bassin ludique avec pour objectif de pédaler sans interruption et de se relayer pour que chaque appareil ne soit jamais vide.

Le jour J

Le 16 juillet, le village départ sera installé autour du Vélodrome Eddy Merckx. Le peloton s'élancera sur l'avenue Charles Moureu, au Parkway, et continuera sur l'avenue Henri IV pour prendre la direction de Lagor. La caravane mourenxoise défilera avec deux chars conçus par l'association du Carnaval, un vélo à propulsion réalisé par les élèves de la SEGPA et le service Animation Seniors du CCAS, les membres du Cyclo-Club, les dix jeunes qui auront réalisé l'étape Mourenx-Libourne et les 8 vainqueurs de la Dictée du Tour.

Après le départ des coureurs, les spectateurs pourront se retrouver sur le parvis du Mi[X] où un écran géant sera en place pour suivre l'étape. Il y aura également une animation musicale et de quoi se restaurer.

En bref, un programme riche pour la ville qui ravit Gérard Iriart, adjoint chargé des sports à la mairie de Mourenx. "On sent qu'il y a une réelle attente de la population par rapport à ces grands événements. Et nous, on est très content. On est très motivé, explique Gérard Iriart. La ville de Mourenx va rejaillir sur la planète entière, c'est vraiment un zoom sur notre ville. La ville de Mourenx, c'est tout un ensemble. On est passionné quand on vit à Mourenx, une ville vraiment très sympathique et où il fait bon vivre, tout simplement, une ville intergénérationnelle."