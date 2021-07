A moins de dix jours du passage du Tour dans la ville haute-garonnaise, les préparatifs ont déjà commencé et l'évènement s'invite dans les discussions.

A Muret, on attend avec impatience l'arrivée du Tour de France, prévue le 14 juillet

Le podium est presque installé, des petits cyclistes en maillots jaunes et à pois accrochés aux poteaux et le Tour de France est de toutes les discussions. A Muret, l'arrivée du peloton n'est attendue que le 14 juillet mais déjà, on s'y prépare.

"Il passe devant ma maison !" Lucien, un Muretain inconditionnel du Tour, âgé de 86 ans, se réjouit du parcours de cette 17e étape du Tour 2021. Une étape de 178 kilomètres qui mènera les coureurs jusqu'à Saint-Lary-Soulan avec deux cols à franchir : Peyresourde et Val Louron-Azet.

C'est la deuxième fois que le Tour de France passe par Muret. Et les appels du pied du maire n'y sont pas inconnus, pensent savoir les Muretains rencontrés.

Des maillots à pois sont accrochés un peu partout dans Muret, avant l'arrivée du Tour de France, prévue le 14 juillet dans la commune. © Radio France - Marion BOTHOREL

Ce sera en tous cas un grand jour de fête pour tous les habitants, amateurs de cyclisme ou non. "Ca s'anticipe car il va y avoir beaucoup de monde mais ça va faire du bien après le COVID19", explique Didier Fanny, patron du bar Chez Fanny, sur les allées Niel, où le podium est déjà installé.

Un seul regret : que ces deux évènements ne donnent lieu qu'à un jour de fête. "Il aurait peut être mieux fallu un autre jour : rassembler le Tour de France sur ce jour de fête, ça aurait été mieux d'avoir deux soirées de fête, au lieu d'un seul !" d'après le commerçant.