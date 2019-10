A trois jours de Paris-Connerré, trente coureurs cyclistes annulent leur engagement

La 49e édition de Paris-Connerré, seule course cycliste Elite du département de la Sarthe, se tient ce dimanche 6 octobre 2019. Alors qu'elle affichait complet il y a quinze jours, pas moins de trente coureurs viennent de se désengager.

Connerré, France

"Ça me met hors de moi !" : Sylvie Louvigné, la présidente du Club Cycliste Connerréen, ne décolère pas. Alors que la 49e édition de Paris-Connerré affichait complet avec 200 coureurs inscrits il y a quinze jours, trente viennent de faire savoir qu'ils ne seraient pas présents ce dimanche 6 octobre 2019 pour la seule classique Elite de la Sarthe.

Pas de quoi empêcher l'épreuve de se tenir - "160 coureurs dans une course Elite, je ne vais pas me plaindre" reconnaît Sylvie Louvigné, mais de quoi faire pousser un coup de gueule à l'organisatrice, qui souligne l'engagement des bénévoles tout au long de l'année pour permettre à Paris-Connerré de se tenir : "C'est quand même 16 000 euros, il faut en faire des lotos si on ne veut pas compter que sur l'argent public".

Télescopage de calendrier

C'est la tenue du Trophée des Champions, ce samedi 5 octobre, qui aurait dissuadé ces coureurs de maintenir leur engagement dans Paris-Connerré selon Sylvie Louvigné : "Au Trophée des Champions, la participation est obligatoire pour les équipes de division nationale", tempête la présidente du CC Connerréen. "Forcément, en la plaçant la veille de notre épreuve alors qu'on arrive en fin de saison, les coureurs font des choix. Il serait vraiment temps que la Fédération mette son nez là-dedans, tout ça va finir par tuer le vélo en France".